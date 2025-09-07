Сборная Мексики стала победителе Золотого кубка. В финале команда обыграла сборную США со счетом 2:1. За 6 матчей в турнире мексиканцы добыли 5 побед и один раз сыграли вничью.
Сборная Японии стала победителем товарищеского турнира, в котором участвовали команды Южной Кореи, Китая и Гонконга. Японцы выиграли во всех трех поединках. Также стоит отметить, что Япония сыграет на чемпионате мира 2026, так как прошла квалификацию.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предлагают2.47 на Мексику, 2.72 на Японию и 3.40 на ничью.
- Эксперты LiveSport в своем прогнозе назвали победителя поединка.
- Искусственный интеллект прогнозирует ничью со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Мексика — Япония смотрите на LiveCup.Run
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.