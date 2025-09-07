7 сентября в новозеландском Окленде сборнаясыграет со сборной. Команды начнут в 05:00 по мск.

Сборная Мексики стала победителе Золотого кубка. В финале команда обыграла сборную США со счетом 2:1. За 6 матчей в турнире мексиканцы добыли 5 побед и один раз сыграли вничью.

Сборная Японии стала победителем товарищеского турнира, в котором участвовали команды Южной Кореи, Китая и Гонконга. Японцы выиграли во всех трех поединках. Также стоит отметить, что Япония сыграет на чемпионате мира 2026, так как прошла квалификацию.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры предлагают2.47 на Мексику, 2.72 на Японию и 3.40 на ничью.

Эксперты LiveSport в своем прогнозе назвали победителя поединка.

Искусственный интеллект прогнозирует ничью со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Мексика — Япония смотрите на LiveCup.Run

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.