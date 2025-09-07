Литва — Нидерланды. Онлайн, прямая трансляция

В воскресенье, 7-го сентября, в группе G состоится матч 6-го тура, в котором сборная Литвы примет сборную Нидерландов. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа G Литва — Нидерланды 0:0

Ход матча

7' Начинают плести кружева голландцы и теперь Рейндерс бил, назодясь перед штрафной — его удар накрыли.

7' Удар Дюмфриса не с правой ноги получился неопасным.

6' Отбились хозяева от углового довольно легко, но позже последовал неприятный полу-навес и вратарю снова пришлось перевести мяч на корнер.

5' Гакпо быил в ближний из штрафной. Голкипер Литвы первёл мяч на угловой.

5' Всё же разыграли голландцы, но последующий навес в штрафную не нашёл адресата.

4' Янсонас нарушил правила. Будет штрафной по центру. Далековато, но Депай может и пробить.

3' В 5 зашитников играет сборная Литвы. Вся коанда опустилась в оборону, Нидерланды ожидаемо начинают с позиционной атаки.

2' Гакпо на левом фланге нарушил правила в атаке на Упстасе.

1' Хозяева развели с центра поля оригинальным способом: в стиле «ПСЖ» отправили мяч далеко в аут на чужую половину.

1' Судья даёт свисток и запускает секундомер! Мы начинаем!

Перед матчем

18:59 Команды вышли на поле. Звучат национальные гимны стран.

18:50 Футболисты в подтрибунном помещении и готовятся выйти на поле.

18:40 Матч пройдёт в Каунасе, на стадионе имени С. Дарюса и С. Гиренаса, вмещающем в себя 9180 зрителей.

18:35 У сборной Литвы в старте появляются четыре игрока, не принимавших участие в предыдущем матче — это Лекятас, Армалас, Воробьев и Янсонас.

18:30 Рассудит матч шведский судья Гленн Нюберг.

Стартовые составы

Литва: Гертмонас, Гирдвайнис, Армалас, Лекятас, Ласицкас, Гинейтис, Антанавичюс, Упстас, Должников, Сиргедас, Янсонас

Нидерланды: Вербрюгген, ван Дейк, Аке, де Врей, Думфрис, Тимбер, Рейндерс, Схаутен, Депай, Гакпо, Мален

Литва

Сборная Литвы, расположившаяся на четвёртом месте в таблице группы G, встречает на своём поле грозную сборную Нидерландов, разочарованную упущенной победой в матче с Польшей. Понятно, что команде занимающей 143-е место в рейтинге ФИФА сложно конкурировать с более именитыми сборными. Тем не менее, Литва старается показывать характер в каждом матче. Не стоит судить строго команду Эдгараса Янкаускаса за выездные поражения от Польши со счётом 0:1 и Дании со счётом 0:5 — слишком велика разница в классе. В трёх матчах отборочной компании Литва сумела набрать три очка, сыграв со своими соперниками вничью: дважды со сборной Мальты (0:0 в гостях, 1:1 дома) и отыграла два мяча в матче со сборной Финляндии (2:2).

В прошлой домашней игре против сборной Мальты, прошедшей на этой неделе, литовцам также пришлось отыгрываться, и главная звезда команды Гвидас Гинейтис, выступающий за «Торино» продемонстрировал хладнокровие, реализовав пенальти на 97-й минуте. Защитник Эдгарас Уткус пропустит матч из-за дисквалификации, что может ухудшить относительно слаженную игру в обороне литовцев, привыкшую строить свою игру от печки.

Ориентировочный состав: Гертмонас, Упстас, Гирдвайнис, Бенета, Тутыскинас, Воробьевас, Сиргедас, Ласицкас, Гинейтис, Дольжников, Паулаускас

Нидерланды

Наверняка, Рональд Куман кусает локти, после домашнего матча со сборной Польши, в котором «оранжевые» вели в счёте, контролировали игру и должны были побеждать, но не сумели забить больше и были наказаны неожиданным ударом от Мэтти Кэша на 80-й минуте. Итог: 1:1 и потеря двух очков, но, тем не менее сборная Нидерландов по прежнему занимает первое место в группе, имея впечатляющую разницу забитых и пропущенных мячей — 11:1.

Мемфис Депай, недавно разделивший рекорд результативности с Робином ван Перси, наверняка захочет обойти легенду «Арсенала» и «МЮ» уже в этом матче, превзойдя отметку в 50 забитых мячей. Однако, у Рональда Кумана, который в этом матче не сможет рассчитывать на Френки де Йонга, есть своё видение на этот матч, и он после упущенной победы над Польшей может внести коррективы в составе и выбрать Ваута Вегхорста в качестве нападающего стартового состава. Как бы то ни было, сборной Нидерландов есть куда расти и что доказывать своим болельщикам, а главное себе.

Ориентировочный состав: Вербрюгген, Дамфрис, Ван Хек, Ван Дейк, Ван де Вен, Гравенберх, Рейндерс, Тимбер, Симонс, Гакпо, Депай

Личные встречи

Эти команды играют друг с другом впервые за всю историю. Это противостояние обещает нам контраст игровых стилей и уровней возможностей и, как следствие, обилие голов.

