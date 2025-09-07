ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Родриго и Карло АнчелоттиЛишний в атаке: почему Родриго теряет позиции в «Реале» и сборной Бразилии
  • 21:23
    • Карпин: Показалось, что первый тайм был близок к идеалу
  • 20:11
    • Россия разгромила Катар в товарищеском матче
  • 20:59
    • Нидерланды с трудом обыграли Литву в матче отбора на ЧМ-2026
  • 18:51
    • Преснель Кимпембе перешел из «ПСЖ» в «Катар»
  • 18:00
    • Грузия разгромила Болгарию в отборе на ЧМ-2026
    Германия — Северная Ирландия: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Германии Футбол Германии Сборная Северной Ирландии
    В матче группы А квалификации чемпионата мира сборная Германии примет сборную Северной Ирландии. Поединок пройдет в Кёльне 7 сентября. Начало в 21:45 мск.

    Германия потерпела неожиданное поражение в первом туре, уступив Словакии. После такого результата команде Юлиана Нагельсманна очень нужна победа. Однако ей будет противостоять непростая Северная Ирландия, которая уже набрала свои 3 очка в поединке с Люксембургом.

    Ясное дело, что британцы попробуют отобрать очки у явно нестабильной Германии. В любом случае немцы фавориты поединка. После четырех матчей без побед они будут злыми и мотивированными на успех.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают на Германию 1.15, тогда как на Северную Ирландию они предлагают 18.0.

    • Эксперты LiveSport сделали прогноз на игру с коэффициентом 2.18.

    • Искусственный интеллект считает, что Германия выиграет поединок со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Германия — Северная Ирландия смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

