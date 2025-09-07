В матче группы А квалификации чемпионата мира сборнаяпримет сборную. Поединок пройдет в Кёльне 7 сентября. Начало в 21:45 мск.

Германия потерпела неожиданное поражение в первом туре, уступив Словакии. После такого результата команде Юлиана Нагельсманна очень нужна победа. Однако ей будет противостоять непростая Северная Ирландия, которая уже набрала свои 3 очка в поединке с Люксембургом.

Ясное дело, что британцы попробуют отобрать очки у явно нестабильной Германии. В любом случае немцы фавориты поединка. После четырех матчей без побед они будут злыми и мотивированными на успех.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают на Германию 1.15, тогда как на Северную Ирландию они предлагают 18.0.

Эксперты LiveSport сделали прогноз на игру с коэффициентом 2.18.

Искусственный интеллект считает, что Германия выиграет поединок со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Германия — Северная Ирландия смотрите на LiveCup.Run.

