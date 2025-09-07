Германия потерпела неожиданное поражение в первом туре, уступив Словакии. После такого результата команде Юлиана Нагельсманна очень нужна победа. Однако ей будет противостоять непростая Северная Ирландия, которая уже набрала свои 3 очка в поединке с Люксембургом.
Ясное дело, что британцы попробуют отобрать очки у явно нестабильной Германии. В любом случае немцы фавориты поединка. После четырех матчей без побед они будут злыми и мотивированными на успех.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают на Германию 1.15, тогда как на Северную Ирландию они предлагают 18.0.
- Эксперты LiveSport сделали прогноз на игру с коэффициентом 2.18.
- Искусственный интеллект считает, что Германия выиграет поединок со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Германия — Северная Ирландия смотрите на LiveCup.Run.
