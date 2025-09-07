Президент «Фенербахче» отказался продавать Джику

Президентизменил решение относительно ухода защитника Александера Джику, сообщает журналист

«Джику собирался уйти. "Фенербахче", конечно, исключил Джику из заявки на Лигу Европы, его там нет. Насколько мне известно, решение отложить его переход связано с тем, что Али Коч отказался от трансфера. Возможно, Моуринью дал согласие на уход Джику, но Моуринью больше нет в команде», — приводит слова Дженгиза источник.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов заплатить «Фенербахче» около двух миллионов евро за 31-летнего защитника, а с самим игроком планируется заключить контракт до 2027 года.

Джику играет за «Фенербахче» с 2023 года, провел за клуб 75 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Контракт футболиста действует до 2026 года.