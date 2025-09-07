Президент «Фенербахче» отказался продавать Джику

Александер Джику Фото: globallookpress.com
«Джику собирался уйти. "Фенербахче", конечно, исключил Джику из заявки на Лигу Европы, его там нет. Насколько мне известно, решение отложить его переход связано с тем, что Али Коч отказался от трансфера. Возможно, Моуринью дал согласие на уход Джику, но Моуринью больше нет в команде», — приводит слова Дженгиза источник.
Ранее сообщалось, что «Спартак» готов заплатить «Фенербахче» около двух миллионов евро за 31-летнего защитника, а с самим игроком планируется заключить контракт до 2027 года.
Джику играет за «Фенербахче» с 2023 года, провел за клуб 75 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Контракт футболиста действует до 2026 года.