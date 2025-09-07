ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Португальцы празднуют голРоналду и Феликс зажгли в Ереване: Португалия посвятила Диогу Жоте разгром в отборе на ЧМ
  • 11:20
    • Мойзес летом мог перейти в «Спартак»
  • 07:54
    • Анисимова прокомментировала поражение в финале US Open 2025
  • 12:58
    • «ПСЖ» направил завявление сборной Франции на фоне травм Дембеле и Дуэ
  • 11:05
    • Беллингем на следующей неделе может начать тренировки с мячом
  • 08:25
    • Месси: Завершение карьеры? Я живу сегодняшним днем
    Все новости спорта

    Президент «Фенербахче» отказался продавать Джику

    Футбол Футбол Турции Суперлига Турции Фенербахче
    Президент «Фенербахче» Али Коч изменил решение относительно ухода защитника Александера Джику, сообщает журналист Айдын Дженгиз.

    Александер Джику
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александер Джику

    «Джику собирался уйти. "Фенербахче", конечно, исключил Джику из заявки на Лигу Европы, его там нет. Насколько мне известно, решение отложить его переход связано с тем, что Али Коч отказался от трансфера. Возможно, Моуринью дал согласие на уход Джику, но Моуринью больше нет в команде», — приводит слова Дженгиза источник.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» готов заплатить «Фенербахче» около двух миллионов евро за 31-летнего защитника, а с самим игроком планируется заключить контракт до 2027 года.

    Джику играет за «Фенербахче» с 2023 года, провел за клуб 75 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Контракт футболиста действует до 2026 года.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Катар и Россия забьют друг другу
  • Катар — Россия. Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • Сможет ли Бельгия разгромить Казахстан?
  • Бельгия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Синнер обыграет Алькараса и защитит титул чемпиона US Open?
  • Синнер — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 7 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.50
  • Прогноз на матч Катар — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.13
  • Прогноз на матч Бельгия — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Турция — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Литва — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Германия — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Грузия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Россия (U21) — Саудовская Аравия (U23)
  • Футбол
  • Завтра в 14:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры