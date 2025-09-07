Дидье Дешам — о заявлении «ПСЖ»: Мы осознаем положение игроков

Наставник сборной Франциипрокомментировал заявление «ПСЖ» о недовольстве работой национальной команды, проигнорировавшей рекомендации по нагрузкам для

«Мы осознаем положение игроков, когда получаем информацию об их здоровье. Мы всегда поступали серьёзно и профессионально. За неделю до матча мы подошли к данному вопросу со всей серьезностью и спрашивали мнение игроков перед каждой тренировкой. Я знаю, что желание играть берёт верх над многими другими вещами», — приводит слова Дешама издание L'Équipe со ссылкой на Telefoot.

Нападающие получили травмы в матче отборочного цикла к чемпионату мира — 2026 против Украины (2:0).