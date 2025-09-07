Полузащитник «Милана» Адли близок к переходу в «Аль-Шабаб»

и саудовский клубпрактически договорились о переходе опорного полузащитникав саудовский чемпионат, сообщает Foot Mercato.

25-летнему футболисту предложен трехлетний контракт с зарплатой 7 миллионов евро за сезон, что втрое превышает его текущий доход в «Милане». Адли склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру в Саудовской Аравии, учитывая, что трансферное окно там открыто до 11 сентября.

Ранее в июле сообщалось, что в услугах Адли заинтересован московский «Спартак», однако сейчас полузащитник все ближе к переезду на Ближний Восток. В «Милане» футболист провёл за три сезона 39 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.