    Джон КордобаНакаленная обстановка. Станут ли слова Кордобы про уход из «Краснодара» реальностью?
  • 21:09
    • «Зенит» одолел «Сьон» в результативном товарищеском матче
  • 20:57
    • Дубли Роналду и Феликса обеспечили победу Португалии в матче против Армении
  • 20:52
    • Англия всухую обыграла Андорру в матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:49
    • Дубль Джеко помог Боснии и Герцеговине обыграть Сан-Марино в квалификации ЧМ-2026
  • 23:16
    • Соболев — о невызове в сборную России: Карпин так решил, значит, так надо
    Тухель — о победе сборной Англии: Нашей игры хватило, чтобы забить четыре или пять голов

    ЧМ-2026 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Андорры
    Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу своей команды в матче квалификации чемпионата мира 2026-го года против Андорры (2:0).

    Томас Тухель — главный тренер сборной Англии
    Томас Тухель — главный тренер сборной Англии

    «Мы заслужили победу. Мы снова сыграли "на ноль" и набрали три очка. Именно этого мы от себя и ждём. Думаю, нашей игры хватило, чтобы забить четыре или пять голов, поскольку мы создали много моментов, которые не смогли реализовать. Такое случается — сложно пробить блок, но, думаю, мы сыграли лучше, чем в июне.

    Приблизилась ли команда к идеалу своей игры? Идеальной игры, к сожалению, не существует! Мы постоянно её ищем, но она никогда не достигается, поэтому мы никогда не будем полностью довольны и удовлетворены как тренеры. Это часть жизни футбольного тренера. Но я увидел гораздо больше хорошего, чем поводов для критики. Я не попадусь в ловушку постоянного повторения: "Вот чего мы требуем, и мы должны сделать это и это лучше", — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

  • Четыре проблемы Тухеля: что нужно исправить сборной Англии перед ЧМ-2026
  • Пока совсем нет ощущения, что сборная Англии будет готова бороться за победу на ЧМ-2026
  • Вчера

    • После этого матча сборная Англии занимает 1-е место в группе К квалификации чемпионата мира 2026-го года с 12-ю очками в активе. В следующем поединке национальная команда сыграет против Сербии 9-го сентября.

