Тухель — о победе сборной Англии: Нашей игры хватило, чтобы забить четыре или пять голов

Главный тренер сборнойпрокомментировал победу своей команды в матче квалификации чемпионата мира 2026-го года против(2:0).

«Мы заслужили победу. Мы снова сыграли "на ноль" и набрали три очка. Именно этого мы от себя и ждём. Думаю, нашей игры хватило, чтобы забить четыре или пять голов, поскольку мы создали много моментов, которые не смогли реализовать. Такое случается — сложно пробить блок, но, думаю, мы сыграли лучше, чем в июне.

Приблизилась ли команда к идеалу своей игры? Идеальной игры, к сожалению, не существует! Мы постоянно её ищем, но она никогда не достигается, поэтому мы никогда не будем полностью довольны и удовлетворены как тренеры. Это часть жизни футбольного тренера. Но я увидел гораздо больше хорошего, чем поводов для критики. Я не попадусь в ловушку постоянного повторения: "Вот чего мы требуем, и мы должны сделать это и это лучше", — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

После этого матча сборная Англии занимает 1-е место в группе К квалификации чемпионата мира 2026-го года с 12-ю очками в активе. В следующем поединке национальная команда сыграет против Сербии 9-го сентября.