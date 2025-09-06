Валерий Карпин: Завтра с Катаром выйдет самый сильный состав на данный момент

Главный тренер сборнойпрокомментировал состав команды на предстоящий товарищеский матч с

«Завтра с Катаром выйдет самый сильный состав на данный момент. Неблагодарное дело сравнивать с тем, что было год назад, два назад. Но на завтрашний день — это точно будет сильнейший вариант состава», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Товарищеский матч между сборными России и Катара пройдет 7 сентября на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне.

Ранее, 4 сентября, наша национальная команда сыграла вничью с Иорданией (0:0) на домашнем стадионе «Лукойл Арена» в Москве.