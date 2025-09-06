ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Гол Крамарича обеспечил Хорватии победу над Фарерскими островами в матче отбора на ЧМ-2026

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Фарер Сборная Хорватии Сборная Чехии Сборная Черногории
    Завершились два матча группы L квалификации чемпионата мира 2026-го года.

    Андрей Крамарич — игрок сборной Хорватии
    Андрей Крамарич — игрок сборной Хорватии

    В одной из встреч Хорватия обыграла Фарерские острова со счетом 1:0.

    Единственный гол у гостей забил Андрей Крамарич на 31-й минуте.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа L
    Фарерские острова — Хорватия 0:1
    Гол: 0:1 Андрей Крамарич (31') Фарерские острова: Маттиас Хейинссон Ламхавудже, Одмар Фарё, Андриас Эдмундссон, Вильормур Давидсен (Martin Agnarsson, 68'), Гуннар Ватнхамар, Йоаннес Даниэльсен, Брандур Хендрикссон (Geza David Turi, 76'), Якуп Бископстё Андреасен, Арни Фредриксберг (Йоаннес Бьярталид, 76'), Мейнхард Ольсен (Йоан Эдмундссон, 68'), Ханус Сёренсен (Адриан Юстинуссен, 90') Хорватия: Доминик Ливакович, Борна Соса (Иван Перишич, 51'), Дуйе Чалета-Цар, Марин Понграчич, Тони Фрук, Мартин Батурина (Лука Модрич, 65'), Марио Пашалич (Марко Пашалич, 80'), Кристиян Якич (Иван Смолчич, 80'), Анте Будимир (Франьо Иванович, 51'), Андрей Крамарич, Petar Sucic Предупреждения: Гуннар Ватнхамар (50'), Франьо Иванович (65'), Одмар Фарё (86')

    После этого матча Хорватия занимает 2-е место в таблице с 9-ю очками в активе. Фарерские острова — на 4-й позиции (3 балла).

    Чехия одолела Черногория со счетом 2:0.

    В составе чешской сборной отличились Лукаш Черв на 3-й минуте и Вацлав Черны на 90+6-й минуте.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа L
    Черногория — Чехия 0:2
    Голы: 0:1 Лукаш Черв (3'), 0:2 Вацлав Черны (90 + 6') Черногория: Даниэль Петкович, Стефан Савич, Игор Вуячич, Андрия Вукчевич (Стефан Мугоша, 77'), Марко Вукчевич (Milan Roganovic, 59'), Марко Янкович (Vasilije Adzic, 70'), Стеван Йоветич, Никола Крстович, Andrija Bulatovic, Milos Brnovic (Дритон Цамай, 58'), Milan Vukotic (Стефан Лончар, 71') Чехия: Индржих Станек, Ярослав Зелены, Ладислав Крейчи, Томаш Голеш, Давид Доудера (Робин Гранач, 49'), Лукаш Провод, Павел Шульц (Ян Кухта, 85'), Васил Кушей (Вацлав Черны, 46'), Лукаш Черв (Михал Садилек, 84'), Патрик Шик (Томаш Хоры, 71'), Tomas Soucek Предупреждения: Марко Янкович (45'), Ладислав Крейчи (45'), Milan Vukotic (54'), Andrija Bulatovic (80')

    Чехия располагается на 1-й позиции (12 очков), а Черногория — на 3-й строчке (6).

