Сборная России: известен состав на матч с Катаром

Стали известны имена футболистов сборной России, которые отправились в Доху на матч с Катаром.

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Франция), Евгений Ставер («Рубин»), Денис Адамов («Зенит»).

Защитники: Юрий Горшков («Зенит»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все — ЦСКА), Максим Осипенко («Динамо»), Илья Самошников («Спартак»).

Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук (оба — «Динамо»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов (оба — «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Александр Головин («Монако», Франция).

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо»).

Также сообщается, что Александр Максименко, Руслан Литвинов (оба — «Спартак»), Илья Вахания («Ростов»), Александр Черников («Краснодар») и Кирилл Глебов (ЦСКА) не примут участия в товарищеской игре и вернутся в расположение своих клубов.