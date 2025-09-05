Агент объяснил, почему Мирзов перешел в тульский «Арсенал»

Агент полузащитникавысказался о переходе игрока в тульский

«В целом "Арсенал" проявил большую заинтересованность. Тульский клуб не понаслышке знаком Резиуаном, а Резиуан с "Арсеналом". Резиуан провел там свой хороший отрезок времени, откуда перешел в "Спартак". Хотим помочь "Арсеналу" решить те задачи, которые перед ним поставлены», — приводит слова Клюева «Матч ТВ».

Мирзов ранее выступал за туляков в сезоне‑2018/19, сыграв в 29 матчах, забил восемь мячей и отдал одну голевую передачу.

Ранее Мирзов выступал за грозненский «Ахмат», «Тосно», «Ростов», московский «Спартак», подмосковные «Химки» и азербайджанский «Нефтчи».