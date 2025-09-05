ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мануэль УгартеСейчас или никогда: Мануэль Угарте как последняя опора полузащиты «МЮ»
  • 16:39
    • Сборная России: известен состав на матч с Катаром
  • 16:01
    • Евсеев возглавил «Черноморец»
  • 13:13
    • Ву стал футболистом «Спартака»
  • 08:27
    • Анисимова вышла в финал US Open 2025, победив Осаку
  • 07:09
    • Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США
    Все новости спорта

    Агент объяснил, почему Мирзов перешел в тульский «Арсенал»

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Первая лига Футбол России Арсенал Тула
    Агент полузащитника Резиуана Мирзова Александр Клюев высказался о переходе игрока в тульский «Арсенал».

    Резиуан Мирзов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Резиуан Мирзов

    «В целом "Арсенал" проявил большую заинтересованность. Тульский клуб не понаслышке знаком Резиуаном, а Резиуан с "Арсеналом". Резиуан провел там свой хороший отрезок времени, откуда перешел в "Спартак". Хотим помочь "Арсеналу" решить те задачи, которые перед ним поставлены», — приводит слова Клюева «Матч ТВ».

    Мирзов ранее выступал за туляков в сезоне‑2018/19, сыграв в 29 матчах, забил восемь мячей и отдал одну голевую передачу.

    Ранее Мирзов выступал за грозненский «Ахмат», «Тосно», «Ростов», московский «Спартак», подмосковные «Химки» и азербайджанский «Нефтчи».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» сходу войдет в победный ритм
  • «Локомотив» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Обыграет ли Исландия Азербайджан?
  • Исландия — Азербайджан. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Беларусь даст бой Греции в гостях?
  • Греция — Беларусь. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.36
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Исландия — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Греция — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.92
  • Прогноз на матч Джокович — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Молдова — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.65
  • Прогноз на матч Украина — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры