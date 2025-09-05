ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Владислав Прусов: Сборная Италии — последний шанс Гаттузо проявить себя
  • 08:27
    Анисимова вышла в финал US Open 2025, победив Осаку
  • 07:09
    Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США
  • 22:01
    Сборная России сыграла вничью с Иорданией в товарищеском матче
  • 07:22
    Бразилия разгромила Чили в отборе на ЧМ-2026, Луис Энрике сделал голевую передачу
  • 23:48
    Германия потерпела гостевое поражение от Словакии, Северная Ирландия одолела Люксембург
    Месси пропустит заключительный матч отбора ЧМ-2026 против Эквадора

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Аргентины Сборная Эквадора
    Форвард сборной Аргентины Лионель Месси не примет участия во встрече с Эквадором. Матч пройдет 9 сентября в Гуаякиле.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    В предыдущем матче против Венесуэлы (3:0) 38-летний форвард оформил дубль, ещё один его гол был отменён из-за офсайда. Месси провёл на поле все 90 минут.

    «Мы изначально договаривались, что он сыграет весь матч. На самом деле он должен был быть заменён, но я не стал этого делать из-за эмоций. В Эквадор он не поедет и заслуженно проведёт время с семьёй», — сказал главный тренер аргентинцев Лионель Скалони в интервью TyC Sports.

    Аргентина уже обеспечила себе путёвку на ЧМ-2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.

