Месси пропустит заключительный матч отбора ЧМ-2026 против Эквадора

Форвард сборной Аргентиныне примет участия во встрече с Эквадором. Матч пройдет 9 сентября в Гуаякиле.

В предыдущем матче против Венесуэлы (3:0) 38-летний форвард оформил дубль, ещё один его гол был отменён из-за офсайда. Месси провёл на поле все 90 минут.

«Мы изначально договаривались, что он сыграет весь матч. На самом деле он должен был быть заменён, но я не стал этого делать из-за эмоций. В Эквадор он не поедет и заслуженно проведёт время с семьёй», — сказал главный тренер аргентинцев Лионель Скалони в интервью TyC Sports.

Аргентина уже обеспечила себе путёвку на ЧМ-2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.