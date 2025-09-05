ЮАР и Бенин одержали победу в матчах африканской квалификации ЧМ-2026

Завершились два матча группы С афиканской квалификации чемпионата мира 2026-го года.

В одной из встреч ЮАР обыграла Лесото со счетом 3:0.

В составе сборной ЮАР отличились Мохай Нкота на 15-й минуте, Лайл Фостер на 63-й минуте и Осуин Апполлис на 67-й минуте.

После этого матча ЮАР занимает 1-е место в группе С с 16-ю очками в активе. Лесото — на 5-й позиции (6).

Бенин обыграл Зимбабве со счетом 1:0.

У хозяев единственный гол забил Стив Мунье на 77-й минуте.

Бенин занимает 2-е место в группе С с 11-ю баллами в копилке, а Зимбабве — на 6-й строчке (4).