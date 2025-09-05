21:45Словения — ШвецияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ДьекерешСловения — Швеция. Онлайн, прямая трансляция
  • 16:39
    • Сборная России: известен состав на матч с Катаром
  • 16:01
    • Евсеев возглавил «Черноморец»
  • 20:16
    • Мбаппе признан лучшим игроком «Реала» в августе
  • 13:13
    • Ву стал футболистом «Спартака»
  • 08:27
    • Анисимова вышла в финал US Open 2025, победив Осаку
    Все новости спорта

    ЮАР и Бенин одержали победу в матчах африканской квалификации ЧМ-2026

    Футбол ЧМ-2026 Сборная ЮАР
    Завершились два матча группы С афиканской квалификации чемпионата мира 2026-го года.

    Сборная ЮАР
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная ЮАР

    В одной из встреч ЮАР обыграла Лесото со счетом 3:0.

    В составе сборной ЮАР отличились Мохай Нкота на 15-й минуте, Лайл Фостер на 63-й минуте и Осуин Апполлис на 67-й минуте.

    После этого матча ЮАР занимает 1-е место в группе С с 16-ю очками в активе. Лесото — на 5-й позиции (6).

    Бенин обыграл Зимбабве со счетом 1:0.

    У хозяев единственный гол забил Стив Мунье на 77-й минуте.

    Бенин занимает 2-е место в группе С с 11-ю баллами в копилке, а Зимбабве — на 6-й строчке (4).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли Исландия Азербайджан?
  • Исландия — Азербайджан. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Беларусь даст бой Греции в гостях?
  • Греция — Беларусь. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Неужели Джокович снова обыграет Алькараса?
  • Джокович — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 3.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.36
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Исландия — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Греция — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.92
  • Прогноз на матч Джокович — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Молдова — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.65
  • Прогноз на матч Украина — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Шанхай Дрэгонс — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры