Кварацхелия: Турция — очень сильный соперник

Нападающий сборной Грузиивысказался о поражении команды в матче квалификации ЧМ-2026 с Турцией. Футболист смог забить гол.

«Турция — очень сильный соперник, но сегодня мы допустили много ошибок, с самого начала были не до конца сконцентрированы, и быстрый пропущенный гол повлиял на нашу психологию.

Единственный положительный момент состоит в том, что после перерыва мы сражались очень упорно и в концовке матча у нас был шанс взять хотя бы одно очко. Наши болельщики были рядом и придавали нам энергии», — приводит слова Кварацхелии официальный сайт УЕФА.

В следующем туре сборная Грузии встретится с Болгарией. Игра состоится 7 сентября.