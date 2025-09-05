В «Черноморце» назвали задачу, которую поставили перед Евсеевым

Генеральный директорвысказался о назначениина пост главного тренера.

«Назначение Вадима Евсеева — это чисто мое решение. Я считаю, что в данной ситуации именно такой тренерский типаж с его харизмой и человеческими, мужскими качествами нужен для команды.

Я летал в Москву, лично с ним встречался и разговаривал. Согласился он не сразу. Я ознакомил с ситуацией, которая происходит в команде. Переговоры прошли удачно. И я очень сильно надеюсь и верю в него. Уверен, что он не подведет. Задача поставлена — быть в десятке, вылезти со дна турнирной таблицы», — цитирует Гордиюка «Матч ТВ».

Последней командой Евсеева был «Ленинградец». Также он известен по работе с «Кубанью», «Факелом», «Шинником», «Уфой», «СКА-Хабаровском», «Амкаром» и «Текстильщиком».

В настоящий момент «Черноморец» располагается на последнем месте в таблице Первой лиги с 3 очками.