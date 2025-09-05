Бразилия — Чили. Онлайн, прямая трансляция

В пятницу, 5 сентября, Бразилия примет Чили в рамках квалификации Чемпионата мира по футболу 2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка Бразилия — Чили 1:0 Гол: 1:0 Estevao Willian (38') Бразилия: Алисон, Маркос Маркиньос, Габриэль Магальяйнс, Дуглас Сантос, Уэсли Франса, Бруно Гимарайнс, Каземиро, Жоао Педро, Рафаэл Диас, Габриэл Мартинелли, Estevao Willian (Луис Энрике, 66') Чили: Лоуренс Вигуру, Габриэль Суасо, Гильермо Марипан, Пауло Диас, Висенте Писарро, Александер Аравена, Бен Бреретон (Gonzalo Tapia, 59'), Лукас Сепеда, Фабиан Ормасабаль, Felipe Loyola, Ivan Roman Предупреждения: Гильермо Марипан (45 + 2'), Каземиро (45 + 5')

Ход игры

70' Опасный штрафной в метрах 35 от ворот Алиссона, чилийцы готовятся к подаче в штрафную.

69' Уэсли запускает своих партнеров в атаку, но очередная потеря хозяев в центре поля.

68' Луис Энрике получал перспективную передачу, но не смог обработать мяч и потерял его

67' Борьба в центре поля, которая заканчивается перехватом Маркиньоса. Высокий прессинг в исполнении игроков Чили.

66' Двойная замена у Бразилии: Луис Энрике и Андрей Сантос появляются на поле вместо Каземиро и Эстевао.

64' Бразильцы вновь перехватывают мяч и берут его под свой контроль

62' Сборная Чили перешла в одну из редких атак: Лукас Сепеда попытался забросить в штрафную, но Маркиньос все подчищает.

61' Позиционную атаку сборной Бразилии начал заскучавший в воротах Бекер Алиссон.

60' Два подряд удара бразильцев были заблокированы, с третьей попытки Дуглас Сантос запулил мяч выше ворот.

58' Замена у Чили: Бен Бреретон уходит с поля, вместо него появляется Гонсало Тапия.

57' Пауло Диас перехватил мяч и попытался дальним забросом найти впереди Аравена, но передача оказалась неточной.

56' Чилийцы садятся очень низко — они играют в шесть защитников.

55' Мартинелли оказался на линии штрафной абсолютно один, но удар у Габриэля совсем не получился — мяч уверенно поймал в руки Лоуренс Вижуру.

54' Обостряющая передача на Жоао Педро, он попытался обвести защитника, но потерял мяч.

53' Маркос Маркиньос начинает позиционную атаку хозяев поля через Эстевао.

52' Пауло Диас был близок к желтой карточке, он шел прямой нагой в мяч, но судья пожалел чилийца.

50' Лукас Сепеда пробил после подачи корнера, но мяч полетел сильно выше.

49' Чили зарабатывает угловой: Габриэль Суасо ударил в ногу Каземиро и от того мяч покинул пределы поля.

48' Мяч долетает до Алиссона после одной из редких атак чилийцев, но это был скорее не удар, а заброс в сторону его ворот.

47' Опасная атака Бразилии: Габриэл Мартинелли прошел по левому флангу и прострелил вдоль ворот, но защитники вынесли мяч.

46' Команды на поле! Свисток! Второй тайм стартовал...

45+9' Свисток на перерыв! Бразилия ведет 1:0! Отдохнем 15 минут...

45+8' Стандарт у ворот Бразилии: навес в штрафную — опасный удар в упор, Алиссон тащит. Судья зажигает офсайд, мяч переходит бразильцам.

45+6'Каземиро сбил Фелипе Лойола, а затем наступил ему на ногу и получил желтую карточку за неспортивное поведение.

45+5' Рафинья подает угловой: опасный навес на дальний угол вратарской, Каземиро продавил Пауло Диаса, но пробил неточно.

45+4' Опасный штрафной у ворот Чили. Подача в штрафную, но защитники выносят мяч.

45+2' Красная карточка отменена, Марипан получает желтую!

45+1' Судья пошел смотреть VAR! Может красную и отменят!

45' Гильермо Марипан грубо фолит на Уэсли Франса и получает красную карточку.

44' Одиночная вылазка Лукаса Сепеды в атаку завершается дальним ударом, который был очень неточным.

43' Жоао Педро и Габриэл Мартинелли исполнили высокий прессинг и накрыли чилийцев на их половине поля.

42' Дальний заброс Каземиро на Эстевао, тот убрал мяч под правую и мощно пробил чуть выше ворот.

41' Габриэл Мартинелли классно обыграл двух защитников на левом фланге и пробил в нижний угол, но мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги.

40' Чилийцы разводят с центра, но тут же теряют мяч и едва не получают быструю контратаку.

38' Г-ОООООО-Л! Бразилия — 1:0! Рафинья получает мяч в левом углу штрафной, пробивает по воротам — Вижуру выручает, но Эстевао в падении вколачивает мяч в сетку! Отличный гол Эстевао!!!!

37' Габриэл Мартинелли падает на газон — на нем сфолил Фабиан Ормасабаль, бразильцы быстро разыграли мяч и перешли в атаку.

36' Опасный дальний удар в исполнении Уэсли Франса, мяч полетел выше ворот. В игру его введет Лоуренс Вижуру.

35' Диас Рафинья получил по ногам, но обошлось без травмы.

34' Уэсли Франса получил перспективную передачу в штрафной Чили, но попал в офсайд.

33' Практически всем составом бразильцы перешли на половину поля Чили.

32' Позиционная атака Бразилии — мяч в центре поля получает Карлос Каземиро, передача на Мартинелли, пока без обострения.

31' Маркос Маркиньос подчищает правый фланг, мощно выбивая мяч вперед после очередной атаки Чили.

30' Александер Аравена пытается обострить впереди у чилийцев, но его кроют сразу двое, в итоге мяч оказывается у Каземиро.

29' Лоуренс Вижуру дальним забросом начинает атаку сборной Чили, передача оказалась безадресной.

27' Рафинья грубо фолит против Габриэля Суасо в центре поля, но судья не показывает желтую карточку.

26' Уэсли Франса разгоняет новую атаку хозяев поля, но она захлебывается в центре поля — хорошо сыграл Пауло Диас.

25' Бразилия переходит атаку правым флангом: Эстевао подхватывает мяч, но в это время его партнер Сантос Дуглас сфолил.

23' Рафинья навешивает в район вратарской Вижуру, удар Мартинелли принимает на себя Висенте Писарро.

22' Эстевао ж\делает классную передачу в штрафную на Диаса Рафинья, тот бьет, но попадает в чилийского защитника.

20' Лукас Сепеда попытался в одиночку пройти к бразильским воротам, но его накрыли и мяч улетел за пределы поля.

19' Педро сможет продолжить игру, он возвращается на поле.

17' Жоао Педро лежит на газоне, он столкнулся со своим партнером по команде Мартинелли. Ему оказывают медицинскую помощь.

16' Чили проводит очередную атаку, на этот раз попытка прорваться левым флангом, но Габриэль Суасо теряет мяч.

15' Фабиан Ормасабаль откликнулся на дальнюю передачу, но судья зажег офсайд.

13' Очередной фол в центре поля: Габриэл Мартинелли был не прав — гости переходят в атаку.

12' Габриэль Суасо начинает атаку сборной Чили через длинную передачу в центр штрафной, но там никого из партнеров не было.

11' Эстевао был слишком напористым в атаке и нарушил правила на чужой половине поля. Штрафной пробьют чилийцы.

10' Аут вблизи штрафной чилийцев. Уэсли Франса бросает мяч партнеру — пошла позиционная атака бразильцев.

8' Бразилия вновь переходит в атаку. Навес Рафиньи в штрафную, но Мартинелли не смог дотянуться до мяча. От ворот пробьет Лоуренс Вижуру.

7' Арбитр после просмотра VAR отменяет гол — офсайд. Счет остается прежним — 0:0!

5' Г-ОООООО-Л! Бразилия — 1:0! Карлос Каземиро забивает гол головой, откликнувшись на навес Рафиньи со штрафного!

5' Уэсли Франса получил по ногам, опасный штрафной у ворот сборной Чили.

4' Бразилия давит с первых минут и практически не выпускает чилийцев за пределы своей половины поля.

3' Рафинья навешивает с углового — Габриэль дос Сантос ударил головой, мяч пролетел рядом со штангой.

2' Габриэл Мартинелли прорывается с правого фланга — попытка прострела, но мяч улетает на угловой.

1' Раздается свисток! Матч Бразилия — Чили начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

03:28 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Маракана». Игра вот-вот начнется!

03:20 До стартового свистка остается 10 минут, футболисты завершают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

03:17 Главным арбитром встречи назначен Алексис Эррера из Венесуэлы.

03:13 Сегодняшний матч пройдет в Рио-де-Жанейро на легендарном стадионе «Маракана», который вмещает 78 838 зрителей.

03:10 Всем доброй футбольной ночи! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча квалификации Чемпионата мира по футболу 2026 между сборными Бразилии и Турции. За этой встречей вместе с вами буду следить я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

Бразилия: Алиссон Бекер, Франса Уэсли, Маркиньос Маркос, Габриэль дос Сантос, Дуглас Сантос, Каземиро Карлос, Гимараэс Бруно, Эстевао, Рафинья Диас, Мартинелли Габриэл, Педро Жоао.

Чили: Вижуру Лоуренс, Диас Пауло, Марипан Гильермо, Иван Роман, Ормасабаль Фабиан, Писарро Висенте, Лойола Фелипе, Суасо Габриэль, Сепеда Лукас, Бреретон Бен, Аравена Александер.

Бразилия

Бразилия после 16 проведенных туров квалификации входит в ТОП-3 турнирной таблицы, имея на своем счету 25 набранных очков. Эта позиция позволяет команде уверенно себя чувствовать, так как сразу 6 команд из этого региона напрямую выходят на Чемпионат мира и еще одна через стыковые встречи.

Стабильности у сборной Бразилии в последних трех турах не было. Вначале команда крупно уступила в гостях Аргентине (1:4), затем скатала вничью с Эквадором (0:0), а в конце на родном поле обыграла Парагвай с минимальным счетом 1:0.

Чили

Для Чили нынешняя отборочная кампания на мундиаль складывается максимально неудачно — после 16 проведенных туров команда занимает последнее место в турнирной таблице. Отставание от 7-й строчки, дающей право на стыковые встречи, составляет 9 очков. Кроме как победа, другие варианты чилийцев в предстоящем матче не устраивают.

Последняя победа Чили в квалификации датирована ноябрем прошлого года, когда была обыграна Венесуэла (4:2). После этого удалось набрать всего один балл в четырех турах благодаря ничьей с Эквадором (0:0). В двух последних турах чилийская сборная неизменно теряла очки — поражения от Аргентины (0:1) и Боливии (0:2).

Личные встречи

Между собой соперники пересекаются довольно часто. Последняя очная дуэль состоялась в рамках 9-го тура квалификации на ЧМ-2026. В той встрече Бразильцы в гостях победили со счетом 2:1. Это была пятая подряд победа бразильцев над Чили в рамках их очного противостояния (начиная с 2017-го года).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.98