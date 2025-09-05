ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владислав ПрусовВладислав Прусов: Сборная Италии — последний шанс Гаттузо проявить себя
  • 23:48
    • Германия потерпела гостевое поражение от Словакии, Северная Ирландия одолела Люксембург
  • 23:44
    • Польша спаслась от поражения в гостевом матче против Нидерландов
  • 23:39
    • Испания и Бельгия одержали разгромные победы в гостях
  • 22:01
    • Сборная России сыграла вничью с Иорданией в товарищеском матче
  • 21:41
    • Пальцев перешел в «Краснодар»
    Все новости спорта

    Алжир обыграл Ботсвану, а Камерун разгромил Эсватини

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Алжира Сборная Камеруна
    Завершились два матча 7-го тура африканской квалификации чемпионата мира 2026-го года.

    Сборная Камеруна
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Камеруна

    В одной из встреч Камерун разгромил Эсватини со счетом 3:0.

    У хозяев отличились Жорж-Кевин Н'Куду на 25-й минуте и Артур Эбонг на 28-й минуте.

    На 6-й минуте встречи игрок Эсватини Гифт Гамедзе забил гол в свои ворота.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка
    Камерун — Eswatini 3:0
    Голы: 1:0 Gift Gamedze (автогол) (6'), 2:0 Жорж-Кевин Н'Куду (25'), 3:0 Arthur Avom Ebong (28') Камерун: Андре Онана, Махамаду Нагида, Майкл Нгаду (Дэнни Намасо, 70'), Флавиен Бойомо, Андре Франк Замбо Ангисса (Малком Бокеле, 70'), Мартин Онгла, Венсан Абубакар, Брайан Мбемо (Франк Магри, 82'), Arthur Avom Ebong (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 65'), Жорж-Кевин Н'Куду (Кристиан Бассогог, 65'), Муми Нгамалё Eswatini: Justice Figuareido (Thubelihle Mavuso, 72'), Innocent Dlamini, Ayanda Kunene (Mazwi Sihlongonyane, 78'), Philani Mkhontfo (Joseph Kibonge, 83'), Kwakhe Thwala, Bongwa Matsebula (Siphosethu Mabilisa, 78'), Simanga Masangane (Nkosingiphile Shongwe, 46'), Gift Gamedze, Mzwandile Mabelesa, Philiso Newman, Khanyakwezwe Shabalala Предупреждения: Philiso Newman (42'), Joseph Kibonge (83')

    После этого матча Камерун занимает 2-е место в группе D с 15-ю очками в активе. Эсватини — на 6-й позиции (2).

    Алжир одолел Ботсвану со счетом 3:1.

    В составе алжирской сборной дублем отметился Багдад Бунеджа, отличившись на 71-й и 90+7-й минутах. Еще один гол забил Мохамед Амура на 33-й минуте.

    Единственный гол у Ботсваны забил Тебого Копеланг на 43-й минуте.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка
    Алжир — Ботсвана 3:1
    Голы: 1:0 Мохамед Амура (33'), 1:1 Tebogo Kopelang (43'), 2:1 Baghdad Bounedjah (71'), 3:1 Baghdad Bounedjah (90 + 7') Алжир: Алексис Гендуз, Айсса Манди, Мохамед Тугай, Юсеф Аталь, Рами Бенсебаини, Уссем Ауа (Юсеф Белайли, 67'), Хишем Будауи (Фарес Шаиби, 90'), Набиль Бенталеб, Рияд Марез (Саид Бенрахма, 67'), Амин Гуири (Baghdad Bounedjah, 67'), Мохамед Амура (Ахмед Туба, 90') Ботсвана: Gilbert Baruti (Thatayaone Kgamanyane, 73'), Mothusi Cooper (Segolame Boy, 77'), Tebogo Kopelang, Lebogang Ditsele, Thero Setsile (Gape Mohutsiwa, 60'), Thabang Sesinyi (Thabo Maponda, 73'), Mothusi Johnson, Alford Velaphi, Mosha Gaolaolwe, Rudolph Mpho Kgaswane (Serati Semadi, 73'), Goitseone Phoko Предупреждения: Рами Бенсебаини (45 + 5'), Thabang Sesinyi (45 + 5'), Уссем Ауа (45 + 6'), Юсеф Аталь (63'), Baghdad Bounedjah (73'), Lebogang Ditsele (77')

    Алжир располагается на 1-й позиции в группе G с 18-ю очками в активе. Ботсвана — на 3-й строчке (9).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дания начнет отбор к ЧМ-2026 с уверенной победы?
  • Дания— Шотландия. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Сколько мячей забьют хорваты?
  • Фарерские острова — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Забить получится у всех
  • Узбекистан — Кыргызстан. Прогноз и ставки
  • 2.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.36
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Дания— Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.74
  • Прогноз на матч Узбекистан — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Исландия — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Греция — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.88
  • Прогноз на матч Гаити — Гондурас
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Тринидад и Тобаго — Кюрасао
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры