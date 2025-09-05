Алжир обыграл Ботсвану, а Камерун разгромил Эсватини

Завершились два матча 7-го тура африканской квалификации чемпионата мира 2026-го года.

В одной из встреч Камерун разгромил Эсватини со счетом 3:0.

У хозяев отличились Жорж-Кевин Н'Куду на 25-й минуте и Артур Эбонг на 28-й минуте.

На 6-й минуте встречи игрок Эсватини Гифт Гамедзе забил гол в свои ворота.

После этого матча Камерун занимает 2-е место в группе D с 15-ю очками в активе. Эсватини — на 6-й позиции (2).

Алжир одолел Ботсвану со счетом 3:1.

В составе алжирской сборной дублем отметился Багдад Бунеджа, отличившись на 71-й и 90+7-й минутах. Еще один гол забил Мохамед Амура на 33-й минуте.

Единственный гол у Ботсваны забил Тебого Копеланг на 43-й минуте.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка

Алжир — Ботсвана 3:1

Голы: 1:0 Мохамед Амура (33'), 1:1 Tebogo Kopelang (43'), 2:1 Baghdad Bounedjah (71'), 3:1 Baghdad Bounedjah (90 + 7') Алжир: Алексис Гендуз, Айсса Манди, Мохамед Тугай, Юсеф Аталь, Рами Бенсебаини, Уссем Ауа (Юсеф Белайли, 67'), Хишем Будауи (Фарес Шаиби, 90'), Набиль Бенталеб, Рияд Марез (Саид Бенрахма, 67'), Амин Гуири (Baghdad Bounedjah, 67'), Мохамед Амура (Ахмед Туба, 90') Ботсвана: Gilbert Baruti (Thatayaone Kgamanyane, 73'), Mothusi Cooper (Segolame Boy, 77'), Tebogo Kopelang, Lebogang Ditsele, Thero Setsile (Gape Mohutsiwa, 60'), Thabang Sesinyi (Thabo Maponda, 73'), Mothusi Johnson, Alford Velaphi, Mosha Gaolaolwe, Rudolph Mpho Kgaswane (Serati Semadi, 73'), Goitseone Phoko Предупреждения: Рами Бенсебаини (45 + 5'), Thabang Sesinyi (45 + 5'), Уссем Ауа (45 + 6'), Юсеф Аталь (63'), Baghdad Bounedjah (73'), Lebogang Ditsele (77')