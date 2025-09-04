Словакия — Германия. Онлайн, прямая трансляция

В четверг, 4 сентября, состоится матч, отборочного турнира УЕФА к ЧМ-2026, в котором Словакия примет Германию. Начало игры — в 21:45 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа A Словакия — Германия 1:0 Словакия: Мартин Дубравка, Норберт Дьёмбер, Любомир Шатка, Милан Шкриньяр, Давид Ганцко, Матуш Беро, Станислав Лоботка, Ондрей Дуда, Давид Стрелец, Лео Сауэр, David Duris Германия: Оливер Бауман, Йозуа Киммих, Максимилиан Миттельштадт, Жонатан Та, Антонио Рюдигер, Ннамди Коллинз, Флориан Вирц, Леон Горецка, Ангело Штиллер, Ник Вольтемаде, Серж Гнабри

Ход матча

41' ГОООООООЛ! Сборная Словакии открывает счёт в матче 1:0. Дуда разогнал атаку, отдал передачу на Стрельца в штрафную, против двоих доходит до боковой, и отдаёт передачу, почти не глядя на Ганцко. Пробил мощно, метров с 8.

40' Контролируют мяч словаки. Сауэр на фланге мяч получил и практически не заметил защитников, отдал передачу на Стрелец, не попал по мячу нападающий, немного не дотянулся до мяча и достался игрокам гостей.

36' Шкриниар нарушает правила на Коллинсе. Лежит на газоне, небольшая пауза у команд. Пока что активно проводят словаки первый матч отборочного цикла. Для сборной Германии матч идёт тяжело.

33' Ганцко исполняет штрафной удар, до Дюриша дошёл мяч, но Миттельштадт хорош не только в атаке, но и в защите, заблокировал удар и не дал открыть счёт словакам.

32' Вирц тут же нарушает правила на Беро.

32' Что делает Вирц. Сначала обыгрывает двух защитников, затем врывается в штрафную и один на один был нападающий, в метрах 15 от ворот, удар Дубравка отбил

29' Дуда нарушает правила. Штрафной зарабатывает Гнабри .

27' Снова отбор от хозяев поля и как же хорош Зауэр в первой половине встречи, казалось убежал от защитников, в штрафной оказался нападающий, уже лёжа защищал ворота Бауманн, но в последний момент Та блокирует удар.

25' Рюдигер не попадает в створ ворот, классная подача, но увы, мяч летит мимо.

24' Первый опасный момент у ворот словаков. Игроки гостей быстро двигают мяч, передача в штрафную, на Миттельштадта, пробил защитник с угла штрафной в ближний, Дубравка отправляет мяч на угловой.

23' Зауэр снова атакует с фланга, на левом фланге получает передачу, и пробил прямо в Бауманна.

22' Дуда подаёт угловой. Пока что до удара после углового дело не доходит.

21' Опасная атака. Стоит отметить длинную и главное точную передачу на Зауэра в штрафную. Пробил в касание нападающий и спасает Бауманн. Первое спасение состоялось у ворот сбороной Германии. Будет угловой.

19' Ещё одна потеря, высокий прессинг словаков даёт плоды. Зауэр мяч отобрал, подобрал и на нём оказалось сразу три игрока сборной Германии, но Сане сфолил и будет опасный штрафной.

17' Дуда подаёт угловой на ближнюю штангу, до адресата не дошёл и вышел из-за штрафной.

16' Быстро вводят мяч из-за боковой, затем переходит атака на другой фланг, несколько разрезающих передач и Давид Ганцко в штрафную вырезает передачу, но удар пришёлся в блок. Будет угловой.

15' Пока что команды присматриваются друг к другу, активно атакуют только германцы, словаки играют исключительно через прессинг и контратаки.

12' Опасная атака с левого фланга гостей. Рюдигер начал атаку, Миттельштадт отдал сильную передачу в центр, там находился Гнабри, Вирц красиво пропустил мяч между ног, не стал играть в мяч, но без скорости находился нападающий из-за чего Шкриньяр мяч забрал.

11' Высокое давление от словаков. Вынуждают гостей ошибаться. Рюдигер не лучшим образом сыграл, Та получил передачу на фланге и попал под прессинг Дюриша. Мяч попал в ногу, но не вышел в аут и остался у гостей.

10' Миттельштедт нарушает правила, не даёт разбежаться словакам в когнтратаке. Дуда зарабатывает штрафной удар.

9' Рюдигер начинает атаку передачей на Вирца. После того как мяч перешёл с фланга на фланг, Вирц снова получает мяч на том же фланге, при обводке теряет его.

7' Два угловых получились неудачными для «бундестим», оба розыгрыша закончились подачей на ближнюю и выносом из своей штрафной.

6' Коллинс получает длинную передачу на фланге. Крайний защитник пробежал метров 25, практически избавился от опеки Ганцко, вбежал в штрафную, оттуда делал прострел, но подачу заблокировал Ганцко. Будет угловой.

5' Высокая оборона Словаков даёт свои плоды, Миттельштадт отдал передачу на фланг, передача оказалась не точной, будет удар от ворот.

3' Германия находится в атаке, перестраиваются в 3 защитника, о чём говорил главный тренер. При этом сборная Германии играет по схеме 4-2-3-1. Сборная Словакии играет по схеме 4-3-3.

2' Первый угловой у Словаков. Дуда подаёт, мяч отлетает на угол штрафной, где Дуда снова подаёт, но мяч пролетает выше голов нападающих. Будет удар от ворот, словаки начинают резво.

1' Первые секунды и уже первый фол. Сфолил нападающий Германии Вольтемаде.

1' Поехали, гости в центре поля,а значит начинаем встречу в Братиславе!

Перед матчем

21:40 Совсем скоро начнётся встреча, команды уже вышли из подтрибунного помещения, после гимнов сьорных начинаем первый матч отборочного раунда к ЧМ.

21:25 Матч обслужит бригада из Нидерландов. Вашему вниманию, представляем судей сегодняшней встречи: Рефери — Сердар Гэзюбююк; Ассистенты рефери — Эрвин Зейнстра, Патрик Иниа; четвёртый рефери — Джоуи Коэй.

21:20 Матч пройдёт на стадионе «Тегельне поле» в Братиславе. Вместимость арены — 22 500 зрителей.

Стартовые составы

«Словакия»: Дубравка; Дьомбер, Шатка, Шкриниар (к), Ганцко; Беро, Лоботка, Дуда; Дюриш, Стрелец, Зауэр.

«Германия»: Бауманн; Миттельштедт, Та, Рюдигер, Коллинс; Штиллер, Киммих (к), Вирц, Горецка, Гнабри; Вольтемаде.

«Словакия»

Для команды Франческо Кальцоны прямой выход из группы будет дорогого стоить, учитывая тот факт, что через Лигу наций пробиться не получилось, а кроме Германии, что имеет проблему с некоторыми ключевыми звёздами, есть ещё сборная Северной Ирландии. Скучной эту группу назвать не получиться. Напомним для наших читателей, из группы напрямую выходит команда занявшая первое место и того 12 команд. Команды занявшие второе место продолжат борьбу в стыковых матчах, где лишь 4 команды поедут на Мундиаль.

В стане Словаков нет проблем с лазаретом, главные звёзды в сборе, команда без сомнений будет отталкиваться от игры фаворита встречи и, как показал прошлогодний Евро, у подопечных Франческо Кальцоны это успешно получается, напомним что словаки проиграли в 1/4 Англичанам. Главный вопрос стоит в том — как проявит себя сборная Германии, сможет ли «бундестим» проломить непростую оборонительную линию, ведь словаки берут дисциплиной и качественной игрой в обороне. По ходу матча будем следить и за главными лицами в стане «словацких соколов», двумя защитниками Миланом Шкриньяром и Давидом Ганцко, а также опорником Станиславом Лоботкой.

«Германия»

«Немецкая машина» выступает в новый поход за долгожданным трофеем Мундиаля. Германия не выигрывала трофей с 2014 года, при этом последняя победа считается одной из самых значимых в мировом футболе. Вряд ли, есть те кто не помнит «золотого мальчика» финала — Марио Гётце. Его победный и единственный гол в финальном матче в дополнительное время, стал достоянием всей Германии. Да, карьера могла продолжиться для него лучше, но его победный гол засел в памяти каждого кто смотрел тот ЧМ, и, навеки останется величайшим в истории футбола.

Что касается нынешнего положения. Как считают многие эксперты, команда провела не самый лучший домашний ЧЕ — 2024, где в 1/4 проиграли чемпионам того года Испании. Можно сказать, что сама судьба не позволила немцам выиграть, ведь неназначенный пенальти на Кукурелье до сих пор считается спорным моментом и подвергается обсуждению. С другой стороны, команда Нагельсманна перестраивается, ушло великое поколение, и неудачи сменяются хоть и маленькими, но важными победами — 4-е место в Лиге наций 2025 года тому подтверждение. Перспективные игроки набираются опыта и готовы показать себя на мировой арене и в выступлениях за сборную.

Стоит отметить значимых игроков в лазарете команды — Тер Стеген, Мусиала, Хаверц, не смогут выступить. При этом стоит отметить кому есть что доказывать. Флориан Вирц, точно захочет проявить себя, после самого громкого перехода летнего трансферного окна в «Ливерпуль». Также Горецке есть что доказывать, учитывая его реинкарнацию в качестве игрока. Ну и также Джонатану Та и Сержу Гнабри, недостаток мотивации у гостей вряд ли сегодня увидим.