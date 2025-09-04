1-й таймЧелябинск — ФакелОнлайн
    «Челябинск» — «Факел». Онлайн, прямая трансляция
    «Родина» назвала имя нового главного тренера

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Первая лига Футбол России Родина
    Московская «Родина» объявила о назначении 47-летнего Хуана Диаса новым главным тренером.

    Хуан Диас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хуан Диас

    С 2018 года он трудился в структуре «Севильи». Помимо Диаса в команду также перешли старший тренер Хосе Серрано, помощник главного тренера Антонио Салас, тренер вратарей Хосе Ромеро, тренеры по физической подготовке Хуан Эспинар и Карлос Нието, а также аналитик Франсиско Кабанильяс.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Сезон «Родина» начинала со словенцем Зораном Зельковичим, который был уволен в начале августа из-за плохих результатов и разногласий со спортивным департаментом. Сейчас московский клуб с 10 очками идет на 10-й строчке в Первой лиге.

