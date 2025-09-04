ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Владислав ПрусовВладислав Прусов: Сборная Италии — последний шанс Гаттузо проявить себя
  • 15:36
    • «Родина» назвала имя нового главного тренера
  • 14:14
    • Осинькин стал главным тренером «Сочи»
  • 11:36
    • Семак отреагировал на назначение Зырянова на должность председателя правления «Зенита»
  • 16:09
    • Гаджиев подтвердил уход Пальцева из «Динамо» Мх
  • 15:48
    • «Чемпионат»: Жемалетдинов стал футболистом «Ахмата»
    Все новости спорта

    Почеттино: Я могу сказать, что не стал бы тренировать «Барселону»

    Футбол ЧМ-2026 Сборная США
    Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино еще раз подтвердил свои слова о том, что никогда не будет работать в «Барселоне».

    Маурисио Почеттино
    Маурисио Почеттино

    «Фраза "Я скорее буду работать на ферме в Аргентине, чем тренировать 'Барселону'? " Она все еще хороша, не так ли?

    Я полностью отождествляю себя с "Эспаньолом". Люди всегда говорят мне: "Если 'Барса' когда-нибудь сделает тебе предложение, посмотрим, что ты скажешь". Я могу сказать, что не стал бы тренировать "Барселону".

    Я всегда стараюсь объяснить это и никого не обидеть... Говорят, что "Барса" — больше, чем клуб. Что это значит? Что детям нужно прививать определенные идеи? Я думаю, "Барселона" ошибается на этот счет. У каждой футбольной команды есть своя культура, и "Барса" — отличный клуб, но я не разделяю того, в чем они хотят убедить людей.

    Я думаю, что "Эспаньол" — гораздо более независимый и каталонский клуб, чем Барселона», — цитирует Почеттино Marca.

    Напомним, ранее Почеттино успел поработать в Англии с «Тоттенхэмом» и «Челси».

  • Будут ли у России проблемы с Иорданией?
  • Россия — Иордания. Прогноз и ставки
  • Уэльс готов к холоду?
  • Казахстан — Уэльс. Прогноз и ставки
  • Команды настроены побеждать
  • «Челябинск» — «Факел». Прогноз и ставки
