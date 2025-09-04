Почеттино: Я могу сказать, что не стал бы тренировать «Барселону»

Главный тренер сборной СШАеще раз подтвердил свои слова о том, что никогда не будет работать в

«Фраза "Я скорее буду работать на ферме в Аргентине, чем тренировать 'Барселону'? " Она все еще хороша, не так ли?

Я полностью отождествляю себя с "Эспаньолом". Люди всегда говорят мне: "Если 'Барса' когда-нибудь сделает тебе предложение, посмотрим, что ты скажешь". Я могу сказать, что не стал бы тренировать "Барселону".

Я всегда стараюсь объяснить это и никого не обидеть... Говорят, что "Барса" — больше, чем клуб. Что это значит? Что детям нужно прививать определенные идеи? Я думаю, "Барселона" ошибается на этот счет. У каждой футбольной команды есть своя культура, и "Барса" — отличный клуб, но я не разделяю того, в чем они хотят убедить людей.

Я думаю, что "Эспаньол" — гораздо более независимый и каталонский клуб, чем Барселона», — цитирует Почеттино Marca.

Напомним, ранее Почеттино успел поработать в Англии с «Тоттенхэмом» и «Челси».