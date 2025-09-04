Казахстан дома проиграл Уэльсу

Киффер Мур Фото: globallookpress.com
Единственный гол в матч забил Киффер Мур на 24-й минуте встречи.
Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа J
Казахстан — Уэльс 0:1
Голы: 0:1 Киффер Мур (25'), 2:0 (55') Казахстан: Алибек Касым, Сергей Малый, Нуралы Алип (Ular Zhaksyabayev, 81'), Багдат Каиров, Ян Вороговский, Рамазан Оразов (Серикжан Мужиков, 86'), Алессандро Д'Аддарио (Dauren Zhumat, 86'), Temirlan Anarbekov, Damir Kassabulat, Dastan Satpaev (Oralkhan Omirtayev, 87'), Galymzhan Kenzhebek (Ислам Чесноков, 65') Уэльс: Карл Дарлоу, Неко Уильямс, Бен Дэвис, Крис Мепэм (Бенджамин Кабанго, 86'), Бреннан Джонсон (Даниэль Джеймс, 65'), Гарри Уилсон, Киффер Мур (Марк Харрис, 65'), Лиам Каллен (Джордан Джеймс, 77'), Josh Sheehan, Сорба Томас (Дэвид Брукс, 77'), Dylan Lawlor Предупреждения: Сергей Малый (80'), Неко Уильямс (90 + 2')
Валлийцы лидируют в группе, набрав 10 очков за 5 игр, Казахстан занимает 4-ю строчку с 3 баллами.
7 сентября Казахстан сыграет в гостях у бельгийцев, Уэльс примет Канаду 9 числа в рамках товарищеской игры.