1-й таймГрузия — ТурцияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арда Гюлер Грузия — Турция. Онлайн, прямая трансляция
  • 19:27
    • Россия — Иордания. Онлайн, прямая трансляция
  • 18:43
    • Сборная России назвала стартовый состав на товарищеский матч
  • 15:36
    • «Родина» назвала имя нового главного тренера
  • 14:14
    • Осинькин стал главным тренером «Сочи»
  • 19:31
    • «Ак Барс» подписал пробный контракт с Алистровым
    Все новости спорта

    Казахстан дома проиграл Уэльсу

    Казахстан — Уэльс: счет матча 0:1, обзор голов

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Казахстана Сборная Уэльса
    Сборная Казахстана потерпела поражение от команды Уэльса в матче отборочного этапа чемпионата мира-2026 — 0:1.

    Киффер Мур
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Киффер Мур

    Единственный гол в матч забил Киффер Мур на 24-й минуте встречи.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа J
    Казахстан — Уэльс 0:1
    Голы: 0:1 Киффер Мур (25'), 2:0 (55') Казахстан: Алибек Касым, Сергей Малый, Нуралы Алип (Ular Zhaksyabayev, 81'), Багдат Каиров, Ян Вороговский, Рамазан Оразов (Серикжан Мужиков, 86'), Алессандро Д'Аддарио (Dauren Zhumat, 86'), Temirlan Anarbekov, Damir Kassabulat, Dastan Satpaev (Oralkhan Omirtayev, 87'), Galymzhan Kenzhebek (Ислам Чесноков, 65') Уэльс: Карл Дарлоу, Неко Уильямс, Бен Дэвис, Крис Мепэм (Бенджамин Кабанго, 86'), Бреннан Джонсон (Даниэль Джеймс, 65'), Гарри Уилсон, Киффер Мур (Марк Харрис, 65'), Лиам Каллен (Джордан Джеймс, 77'), Josh Sheehan, Сорба Томас (Дэвид Брукс, 77'), Dylan Lawlor Предупреждения: Сергей Малый (80'), Неко Уильямс (90 + 2')

    Валлийцы лидируют в группе, набрав 10 очков за 5 игр, Казахстан занимает 4-ю строчку с 3 баллами.

    Прогнозы и ставки на футбол

    7 сентября Казахстан сыграет в гостях у бельгийцев, Уэльс примет Канаду 9 числа в рамках товарищеской игры.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будут ли у России проблемы с Иорданией?
  • Россия — Иордания. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Будут ли у Нидерландов проблемы с Польшей?
  • Нидерланды — Польша. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Пропустит ли Испания от Болгарии?
  • Болгария — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.89
  • Экспресс дня 4 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия — Иордания
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Нидерланды — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Болгария — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Грузия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.74
  • Прогноз на матч Узбекистан — Кыргызстан
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Дания— Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры