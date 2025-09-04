«Челябинск» — «Факел». Онлайн, прямая трансляция

В четверг, 4 сентября, «Челябинск» примет воронежский «Факел» в рамках 8-го тура Первой Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры

8' Повреждение у центрального полузащитника «Челябинска» Кертанова, но самостоятельно он продолжит игру.

7' Получилось у «Челябинска» мяч под контроль взять, проводят они свою первую позиционную атаку.

5' Инициатива за «Факелом», сконцентрированы на оборонительных действиях футболисты «Челябинска».

3' Багамаев совершил проход по левому флангу атаки «Факела», обел двоих по пути, но третий защищающийся остановил его.

2' Мяч под контролем «Факела», активно гости начинают встречу.

1' Матч начался! «Факел» начал с центра поля.

До матча

16:56 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

16:50 Матч пройдёт на стадионе «Центральный» в Челябинске, вмещающем 6000 зрителей.

16:40 Главным арбитром матча будет Станислав Матвеев из Троицка.

Стартовые составы команд

«Челябинск»: Тусеев, Кочиев, Гатин, Гудков, Жиров, Левин, Самойлов, Кертанов, Н`Диайе, Гаджимурадов, Эза.

«Факел»: Фролкин, Журавлев, Гапонов, Магкеев, Черов, Багамаев, Абдоков, Альшин, Нетфуллин, Уридия, Белаиди.

«Челябинск»

«Челябинск» после семи туров занимает пятую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 13 очков. Клуб из столицы Южного Урала имеет в активе четыре победы, одну ничью и два поражения. При этом «Челябинск» забил 11 голов, пропустив восемь мячей в свои ворота. свой последний поединок команда свела вничью. «Челябинск» поделила очки с «Нефтехимиком», завершив игру со счетом 1:1. Ранее клуб выиграл «Сокол» со счетом 3:1 и проиграл в гостевой игре «Спартаку» из Костромы со счетом 1:2. Вообще, в 5 своих последних матчах «Челябинск» добыл две победы, один раз сыграл вничью и дважды проиграл.

После повышения в Первую лигу «Челябинск» показывает крепкий футбол и претендует на топ-3 команд чемпионата. Сильной стороной команды является игра на контратаках. В составе клуба скоростные вингеры, способные давать необходимый объем работы на флангах как в атаке, так и в обороне.

«Факел»

«Факел» после семи туров занимает вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 18 очков. Клуб из столицы Воронежа имеет в активе шесть побед и одно поражение. При этом «Факел» забил семь голов, пропустив три мяча в свои ворота. свой последний поединок команда проиграла. «Факел» уступил в очной встрече «Уралу» со счетом 0:2. Ранее клуб выиграл «Нефтехимик» со счетом 1:0 и был сильнее «Черноморца» (0:1). Вообще, в 5 своих последних матчах «Факел» добыл четыре победы и один раз проиграл. Разница мячей на этом отрезке — 5:3.

«Факел» выдал мощный старт, показав всю спортивную злость за провальный прошлый сезон в РПЛ, который привел к понижению в классе. Хоть команда и проиграла последний матч, но она уступила одной из сильнейших команд турнира. К предстоящей игре воронежский коллектив подходит в статусе фаворита.

