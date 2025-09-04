«Осасуна» обыграла «Атлетик» в товарищеском матче

одержала победу над(1:0) в рамках товарищеского противостояния.

Единственный гол у гостей забил Асьер Осамбела на 77-й минуте.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Атлетик — Осасуна 0:1 Гол: 0:1 Асьер Осамбела (76') Атлетик: Антон Недялков, Кристиан Димитров, Фабиан Нюрнбергер, Илия Груев, Ивайло Чочев, Николай Минков, Александар Колев, Svetoslav Vutsov, Emil Tsenov, Vasil Panayotov, Radoslav Kirilov Осасуна: Унай Симон, Марк Кукурелья, Робен Ле Норман, Микель Оярсабаль, Мартин Субименди, Микель Мерино, Педро Порро, Нико Уильямс, Ламин Ямаль, Педри, Дин Хейзен

В следующем матче Примеры «Осасуна» сыграет против «Райо Вальекано» 14-го сентября. «Атлетик» встретится с «Алавесом» 13-го числа.