«Торпедо» и «Уфа» сыграли по нулям

в матче 8-го тура Первой лиги на своем поле сыграл вничью против— 0:0.

За 90 минут ни одна из команд не смогла отличиться забитыми мячами.

Футбол. Россия. Первая лига Торпедо — Уфа 0:0 Торпедо: Ростислав Солдатенко, Данил Степанов, Сергей Бородин, Глеб Шевченко, Александр Иваньков, Артур Галоян (Боян Роганович, 69'), Александр Орехов, Владимир Москвичёв (Марио Чурич, 79'), Кирилл Данилин (Churilov V., 70'), Александр Чупаев (Даниил Шамкин, 79'), Александр Юшин Уфа: Александр Беленов, Александр Теняев, Иван Хомуха (Troyanov K., 74'), Зелимхан Юсупов, Евгений Шляков, Алан Хабалов, Шамиль Исаев, Мигран Агеян, Уильямс Чимези (Данил Ахатов, 66'), Mrzljak F. (Никита Мацхарашвили, 70'), Minatulaev O. (Дилан Ортис, 65')

«Торпедо» остается в зоне вылета — 16-я позиция и 5 очков. «Уфа» — 10-я в Первой лиге с 9 баллами.

В следующем туре «Торпедо» отправится на выезд к «КАМАЗу», «Уфа» также в гостях сыграет против «Черноморца». Обе встречи пройдут 7 сентября.