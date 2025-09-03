ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ФилинАлександр Филин: Надеюсь, «Балтика» сможет закончить сезон ещё выше
  • 19:46
    • Карпин: Что покажет Иордания, зависит от нас
  • 18:03
    • Джику пропустит матчи сборной Ганы из-за подписания контракта со «Спартаком»
  • 17:24
    • «Енисей» и «Шинник» поделили очки в матче Первой лиги
  • 16:59
    • Алехандро Бальде получил травму на тренировке
  • 12:07
    • «Спартак» заплатит за Джику 5 млн евро
    Все новости спорта

    «Торпедо» и «Уфа» сыграли по нулям

    «Торпедо» — «Уфа»: счет матча 0:0, обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Первая лига Футбол России Торпедо Уфа
    «Торпедо» в матче 8-го тура Первой лиги на своем поле сыграл вничью против «Уфы» — 0:0.

    Сергей Бородин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Бородин

    За 90 минут ни одна из команд не смогла отличиться забитыми мячами.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Торпедо — Уфа 0:0
    Торпедо: Ростислав Солдатенко, Данил Степанов, Сергей Бородин, Глеб Шевченко, Александр Иваньков, Артур Галоян (Боян Роганович, 69'), Александр Орехов, Владимир Москвичёв (Марио Чурич, 79'), Кирилл Данилин (Churilov V., 70'), Александр Чупаев (Даниил Шамкин, 79'), Александр Юшин Уфа: Александр Беленов, Александр Теняев, Иван Хомуха (Troyanov K., 74'), Зелимхан Юсупов, Евгений Шляков, Алан Хабалов, Шамиль Исаев, Мигран Агеян, Уильямс Чимези (Данил Ахатов, 66'), Mrzljak F. (Никита Мацхарашвили, 70'), Minatulaev O. (Дилан Ортис, 65')

    «Торпедо» остается в зоне вылета — 16-я позиция и 5 очков. «Уфа» — 10-я в Первой лиге с 9 баллами.

    В следующем туре «Торпедо» отправится на выезд к «КАМАЗу», «Уфа» также в гостях сыграет против «Черноморца». Обе встречи пройдут 7 сентября.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будут ли у России проблемы с Иорданией?
  • Россия — Иордания. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Пропустит ли Испания от Болгарии?
  • Болгария — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Будут ли у Нидерландов проблемы с Польшей?
  • Нидерланды — Польша. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.89
  • Экспресс дня 4 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия — Иордания
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Болгария — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Нидерланды — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Таджикистан — Иран
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Грузия — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Мали — Коморские острова
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Камерун — Эсватини
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Тунис — Либерия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры