Семшов: Судья просто испортил игру между ЦСКА и «Краснодаром»

Экс‑футболист сборной Россиивыразил мнение, что арбитрсломал игру между московскимв 7-м туре РПЛ. Судья удалил форварда «быков»

Игра состоялась 31 августа в Москве и закончилась вничью 1:1. Кордоба был удален на 56-й минуте встречи.

«Судья просто испортил игру. Встречались две сильнейшие команды и по игре, и по накалу. Все хотели равной игры. В первом тайме были эмоции, но в моменте с Кордобой… Ну дай ты желтую карточку. Если бы это была вторая желтая, можно было бы понять, но сразу красная… Тогда почему не смотрели момент, когда было нарушение на Кордобе в первом тайме и дали только желтую? » — сказал Семшов «Матч ТВ».