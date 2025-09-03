Источник: «Зенит» не принял предложение «Аль-Наср» по трансферу Жерсона

Санкт-петербургскийотклонил первое предложение саудовского клубапо трансферу бразильского полузащитника

По информации портала NassrXtra, «Аль-Наср» планирует позже сделать новое предложение в виде аренды с правом выкупа. При этом сам Жерсон и его агент будут оказывать давление на «Зенит», чтобы убедить клуб отпустить игрока.

Жерсон перешел в «Зенит» 13 июля 2025 года из «Фламенго», с которым ранее был капитаном команды. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2029/2030.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Жерсон сыграл 6 матчей, но пока не сумел проявить себя результативными действиями.