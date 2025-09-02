Джексон отреагировал на переход в «Баварию»

Новичокотреагировал на свой переход в мюнхенский клуб на правах аренды.

«Я очень рад, что теперь являюсь частью этого великого клуба. "Бавария" — один из лучших клубов в мире. Все знают имена легенд, которые здесь играли, и понимают, что этот клуб — синоним величайшего успеха.

У меня здесь большие цели и мечты, и я сделаю всё возможное, чтобы помочь "Баварии" завоевать новые титулы», — приводит слова Джексона официальный сайт «Баварии».

«Бавария» располагается на 1-й позиции в таблице Бундеслиги с 6-ю очками в активе после 2-х туров.