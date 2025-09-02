39-летний Рауль Альбиоль стал игроком «Пизы»

39-летний испанский защитникподписал контракт с итальянским клубом. В прошлом сезоне он защищал цвета

«Необычайное спортивное приключение, которое теперь останавливается под пизанской башней в черно-синих цветах пизанского спортивного клуба. Добро пожаловать, Рауль! » — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

За свою карьеру Альбиоль провел более 700 матчей за такие клубы, как «Реал Мадрид», «Наполи», «Валенсия», «Вильярреал» и «Хетафе». Он также был важной фигурой в сборной Испании, выиграв с ней два чемпионата Европы (2008 и 2012) и чемпионат мира (2010).