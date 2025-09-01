Титов: О чемпионстве «Спартака» речи быть не может

Бывший полузащитниквысказался об игре московского гранда в текущем сезоне.

«Команде, которая идет вне топ-5, сложно думать о чемпионстве, речи быть не может. Мы видим, как здорово выглядят "Локомотив", "Краснодар", набирает обороты "Зенит", хорош ЦСКА. Эти команды лучше "Спартака" сейчас выглядят. О чемпионстве пока не будем говорить, тем более проведено 7 туров. Но я надеюсь, что будут сделаны выводы, в ближайшее время мы увидим совсем другой "Спартак", мне бы этого очень хотелось», — цитирует Титова ТАСС.

В настоящий момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 11 очков.