    Тен Хаг — о своем увольнении: Это стало для меня полной неожиданностью

    Бундеслига Футбол Германии Байер
    Нидерландский тренер Эрик тен Хаг поделился мнением о своем увольнении с поста наставника «Байера».

    Эрик тен Хаг уволен с поста главного тренера «Байера»
    Эрик тен Хаг уволен с поста главного тренера «Байера»

    «Решение руководства "Байера" отправить меня в отставку сегодня утром стало для меня полной неожиданностью. Расставание с тренером всего после двух матчей чемпионата — беспрецедентный случай.

    Этим летом команду покинули ключевые игроки, которые приносили ей успех в прошлом. Создание новой, сплоченной команды — сложный процесс, требующий времени и доверия. Новый тренер заслуживает возможности реализовать свое видение, установить стандарты, сформировать команду и оставить свой след в стиле игры.

    Я приступил к этой работе с полной убежденностью и энергией, но, к сожалению, руководство не было готово предоставить мне необходимое время и доверие, о чем я глубоко сожалею. Считаю, что наши отношения никогда не были основанными на взаимном доверии. На протяжении всей карьеры каждый сезон, который я доводил до конца, приносил успех. Клубы, которые доверились мне, были вознаграждены трофеями.

    Я хотел бы поблагодарить болельщиков "Байера" за их теплоту и страсть. Желаю команде и персоналу всяческих успехов в оставшейся части сезона», — говорится в заявлении тен Хага.

    • Ранее сообщалось о том, что бывший главный тренер «Барселоны» Хави может возглавить «Байер».

