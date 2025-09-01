Сафонов: Не играл за клуб уже более трех месяцев. Неприятно осознавать этот факт

Вратарьи сборной Россиивысказался о своем положении в парижском клубе.

«После объявления состава на игру поймал себя на мысли, что не играл за клуб уже более трех месяцев (последняя игра была в финале Кубка). Неприятно осознавать этот факт, но стараюсь держать в голове мысль, что многое — в моих руках.

Игра с "Тулузой" была интересной, и, как обычно, у меня были лучшие зрительские места, так что мне очень хорошо был виден прекрасный настрой команды на этот матч. Но при этом всем нам понятно, что два пропущенных мяча при счете 6:1 после 80-й минуты — непозволительная роскошь для команды. Уверен, что эта ситуация — просто сигнал быть более внимательными в будущем.

Сегодня меня ждет дорога в Москву. Я в предвкушении предстоящих игр, так как рассчитываю наконец-то поиграть в футбол. Также буду рад увидеться с командой и пообщаться с теми, кого давно не видел.

Мой заключительный матч за сборную оставил несколько вопросов, которые хочется закрыть. Так что я, не меньше вас, жду своей следующей игры. Увидимся уже 4-го числа в Москве на игре против Иордании», — написал Сафонов на своей странице в телеграме.

Напомним, что Сафонов еще не выходил на поле в текущем сезоне Лиги 1. В прошлой кампании он выиграл с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.