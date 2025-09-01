«Барселона» не смогла обыграть «Райо Вальекано» и потеряла первые очки в сезоне

В матче третьего тура испанской Примерысыграли вничью 1:1.

Открыли счет в поединке гости усилиями Ламина Ямаля с пенальти на 40-й минуте. Однако удержать преимущество каталонцы не смогли. Фран Перес на 67-й минуте смог сравнять счет.

Футбол. Испания. Ла Лига Райо Вальекано — Барселона 1:1 Голы: 0:1 Ламин Ямаль (пенальти) (40'), 1:1 Фран Перес (67') Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Андрей Рациу, Флорьян Лежён, Луис Фелипе (Оскар Валентин, 76'), Пеп Чаварриа, Пате Сисс, Унаи Лопес (Фран Перес, 59'), Альваро Гарсия (Херард Гумбау, 90'), Педро Диас, Иси Паласон (Альфонсо Эспино, 90'), Хорхе де Фрутос (Серхио Камельо, 76') Барселона: Жоан Гарсия, Алекс Бальде (Жерар Мартин, 78'), Эрик Гарсия, Андреас Кристенсен, Жюль Кунде, Даниэль Ольмо (Фермин Лопес, 62'), Френки де Йонг, Ферран Торрес (Роберт Левандовски, 78'), Рафаэл Диас (Маркус Рашфорд, 62'), Ламин Ямаль, Педри Предупреждения: Аугусто Баталья (38'), Оскар Трехо (39'), Унаи Лопес (45'), Жюль Кунде (56'), Пеп Чаварриа (90 + 4')

Календарь и таблица испанской Примеры

У «Барселоны» по итогам этого матча стало семь очков и четвертое место. В активе «Райо Вальекано» четыре балла и десятая строчка.