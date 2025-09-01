ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Второе поражение Гвардиолы подряд! «Брайтон» сотворил камбек против «Сити»
  • 23:18
    • Карпин: Я виноват в результате, это позор
  • 20:06
    • ЦСКА и «Краснодар» поделили очки в матче РПЛ
  • 00:32
    • «Барселона» не смогла обыграть «Райо Вальекано» и потеряла первые очки в сезоне
  • 23:54
    • «Интер» проиграл «Удинезе» в матче Серии А
  • 23:10
    • Алькарас стал четвертьфиналистом US Open
    «Барселона» не смогла обыграть «Райо Вальекано» и потеряла первые очки в сезоне

    «Райо Вальекано» — «Барселона»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Райо Вальекано Барселона
    В матче третьего тура испанской Примеры «Райо Вальекано» и «Барселона» сыграли вничью 1:1.

    «Барселона»
    «Барселона»

    Открыли счет в поединке гости усилиями Ламина Ямаля с пенальти на 40-й минуте. Однако удержать преимущество каталонцы не смогли. Фран Перес на 67-й минуте смог сравнять счет.

    Футбол. Испания. Ла Лига
    Райо Вальекано — Барселона 1:1
    Голы: 0:1 Ламин Ямаль (пенальти) (40'), 1:1 Фран Перес (67') Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Андрей Рациу, Флорьян Лежён, Луис Фелипе (Оскар Валентин, 76'), Пеп Чаварриа, Пате Сисс, Унаи Лопес (Фран Перес, 59'), Альваро Гарсия (Херард Гумбау, 90'), Педро Диас, Иси Паласон (Альфонсо Эспино, 90'), Хорхе де Фрутос (Серхио Камельо, 76') Барселона: Жоан Гарсия, Алекс Бальде (Жерар Мартин, 78'), Эрик Гарсия, Андреас Кристенсен, Жюль Кунде, Даниэль Ольмо (Фермин Лопес, 62'), Френки де Йонг, Ферран Торрес (Роберт Левандовски, 78'), Рафаэл Диас (Маркус Рашфорд, 62'), Ламин Ямаль, Педри Предупреждения: Аугусто Баталья (38'), Оскар Трехо (39'), Унаи Лопес (45'), Жюль Кунде (56'), Пеп Чаварриа (90 + 4')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    У «Барселоны» по итогам этого матча стало семь очков и четвертое место. В активе «Райо Вальекано» четыре балла и десятая строчка.

