«Ливерпуль» объявил о подписании контракта с Исаком

Стало известно, что «Ливерпуль» заплатит «Ньюкаслу» 145 млн евро за трансфер Исака. Этот переход стал самым дорогим в истории английской Премьер-лиги.

Исак прошел медосмотр и подписал контракт с «Ливерпулем» в последний день летнего трансферного окна в Англии.

«Мне пришлось пройти долгий путь, чтобы достичь этого. Я невероятно счастлив быть частью этой команды», — сказал Исак пресс-службе «Ливерпуля».

В прошедшем сезоне форвард провел за «Ньюкасл» 34 матча в рамках АПЛ, забил 23 гола и сделал 6 голевых передач.