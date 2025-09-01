ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Валерий НепомнящийВалерий Непомнящий: Российские арбитры уступают в уровне самому чемпионату
  • 23:25
    • Рублев всухую проиграл в 1/8 финала US Open
  • 23:56
    • «Ливерпуль» объявил о подписании контракта с Исаком
  • 23:15
    • Рабьо стал игроком «Милана»
  • 20:50
    • Хейлунн продолжит карьеру в «Наполи» на правах аренды
  • 19:26
    • Гонсалес перешел из «Ювентуса» в «Атлетико» М
    Все новости спорта

    «Ливерпуль» объявил о подписании контракта с Исаком

    Футбол АПЛ Ливерпуль Ньюкасл Трансферы
    Нападающий Александер Исак перешел из «Ньюкасла» в «Ливерпуль». Об этом сообщает пресс-служба «мерсисайдцев».

    Александер Исак перешел в «Ливерпуль»
    Александер Исак перешел в «Ливерпуль»

    Стало известно, что «Ливерпуль» заплатит «Ньюкаслу» 145 млн евро за трансфер Исака. Этот переход стал самым дорогим в истории английской Премьер-лиги.

    Исак прошел медосмотр и подписал контракт с «Ливерпулем» в последний день летнего трансферного окна в Англии.

  • Успеть до дедлайна. Кто покинет АПЛ в последние дни трансферного окна?
  • Почти каждый клуб Премьер‑лиги нашел тех, с кем готов расстаться
  • 28/08/2025

    • «Мне пришлось пройти долгий путь, чтобы достичь этого. Я невероятно счастлив быть частью этой команды», — сказал Исак пресс-службе «Ливерпуля».

    В прошедшем сезоне форвард провел за «Ньюкасл» 34 матча в рамках АПЛ, забил 23 гола и сделал 6 голевых передач.

