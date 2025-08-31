«Вильярреал» и «Сельта» сыграли вничью в матче Примеры

«Сельта» — «Вильярреал» Фото: globallookpress.com
В составе гостей единственный гол забил Николя Пепе на 53-й минуте.
У «Сельты» единственный гол забил Борха Иглесиас на 90+4-й минуте.
Футбол. Испания. Ла Лига
Сельта — Вильярреал 1:1
Голы: 0:1 Николя Пепе (53'), 1:1 Борха Иглесиас (90 + 4') Сельта: Йонуц Раду, Хави Родригес (Оскар Мингуэза, 75'), Карлос Домингес, Хави Руэда, Серхио Каррейра, Уго Сотело, Яго Аспас (Уиллот Сведберг, 70'), Пабло Дуран (Уго Альварес, 62'), Брайан Сарагоса (Борха Иглесиас, 62'), Manu Fernandez, Miguel Roman Gonzalez (Илаш Мориба, 70') Вильярреал: Луис Жуниор, Серхи Кардона, Рафа Марин, Хуан Фойт, Сантьяго Моуриньо, Альберто Молейро (Томас Парти, 68'), Сантьяго Комесанья, Пап Гуй (Даниэль Парехо, 77'), Тажон Бушанан (Илиас Акомах, 77'), Карл Этта Эйонг (Тани Олувасейи, 78'), Николя Пепе (Ренато Вейга, 85') Предупреждения: Miguel Roman Gonzalez (67'), Пап Гуй (70')
После этого матча «Вильярреал» занимает 2-е место в таблице Примеры с 7-ю очками в активе. «Сельта» — на 14-й позиции (3).