    «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва. Онлайн, прямая трансляция
  • 20:06
    • ЦСКА и «Краснодар» поделили очки в матче РПЛ
  • 20:32
    • Гол Собослаи обеспечил «Ливерпулю» победу над «Арсеналом» в матче АПЛ
  • 19:39
    • Махачкалинское и московское «Динамо» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ
  • 17:59
    • «Вест Хэм» разгромил «Ноттингем», «Ман Сити» проиграл «Брайтону»
  • 17:48
    • «Локомотив» упустил победу в матче с «Крыльями Советов»
    Все новости спорта

    «Монако» вырвал победу у «Страсбурга» в матче Лиги 1

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Монако Страсбург Гавр Ницца Париж Метц
    Завершились три матча 3-го тура французской Лиги 1.

    Александр Головин — полузащитник «Монако»
    Александр Головин — полузащитник «Монако»

    «Монако» обыграл «Страсбург» со счетом 3:2.

    В составе хозяев голы записали на свой счет Магнес Аклиуш на 6-й минуте, Фоларин Балогун на 48-й минуте и Такуми Минамино на 90+6-й минуте.

    У «Страсбурга» отличились Дилан Баква на 73-й минуте и Хоакин Паничелли на 76-й минуте с пенальти.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Монако — Страсбург 3:2
    Голы: 1:0 Магнес Аклиуше (6'), 2:0 Фоларин Балогун (48'), 2:1 Дилан Баква (73'), 2:2 Хоакин Паникелли (пенальти) (76'), 3:2 Такуми Минамино (90 + 6') Монако: Лукаш Градецки (Филипп Кён, 79'), Джордан Тезе, Эрик Дайер, Кристиан Мависса, Каю Энрике, Магнес Аклиуше, Денис Закария, Александр Головин (Такуми Минамино, 85'), Ламин Камара (Aladji Bamba, 78'), Фоларин Балогун (Мамаду Кулибали, 90'), Мика Биерет (Джордж Иленихена, 79') Страсбург: Валентин Барко, Исмаэль Дукуре (Дилан Баква, 46'), Мамаду Сарр, Феликс Лемарешаль (Рабби Нзингула, 90'), Матис Амугу (Самир эль Мурабет, 71'), Абдул Уаттара (Кендри Паэс, 46'), Хоакин Паникелли, Диегу Морейра (Самуэль Амо-Амейо, 71'), Rafael Filipe Goncalves Soares Luis, Lucas Hogsberg, Mike Penders Предупреждения: Исмаэль Дукуре (8'), Магнес Аклиуше (90 + 11'), Aladji Bamba (90 + 11') Удаление: Рабби Нзингула (90 + 9')

    После этого матча «Монако» занимает 4-е место в таблице Лиги 1 с 6-ю очками в активе. «Страсбург» — на 6-й позиции с тем же количеством баллов.

    «Гавр» одолел «Ниццу» (3:1).

    В составе хозяев голы записали на свой счет Фоде Дукур на 13-й минуте, Рассул Ндиайе на 61-й минуте и Исса Сумаре на 90+6-й минуте.

    У «Ниццы» отличился Коджо Оппонг на 53-й минуте.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Гавр — Ницца 3:1
    Голы: 1:0 Фоде Дукуре (13'), 1:1 Kojo Peprah Oppong (53'), 2:1 Рассул Ндиайе (61'), 3:1 Исса Сумаре (90 + 6') Гавр: Мори Дио, Лоик Него, Аруна Санганте, Готье Льорис, Фоде Дукуре (Юнес Намли, 82'), Ясин Кехта (Феликс Мамбимби, 67'), Рассул Ндиайе (Абдулайе Туре, 66'), Исса Сумаре, Алли Саматта (Simon Ebonog, 85'), Yanis Zouaoui (Томас Делаин, 66'), Ayumu Seko Ницца: Йеванн Диуф, Мельвен Бар, Kojo Peprah Oppong, Антуан Менди (Бернар Нген, 68'), Жереми Бога (Теремас Моффи, 67'), Салис Абдул-Самед (Софьян Диоп, 60'), Хишем Будауи, Том Луше (Морган Сансон, 82'), Исак Янссон (Жонатан Клосс, 60'), Kevin Carlos Omoruyi Benjamin, Abdulay Juma Bah Предупреждения: Антуан Менди (1'), Хишем Будауи (41'), Исса Сумаре (55'), Abdulay Juma Bah (55'), Kevin Carlos (90 + 8')

    «Гавр» располагается на 11-й позиции в таблице с 3 очками в активе. «Ницца» — на 12-й позиции с тем же количеством баллов.

    «Париж» одержал победу над «Метцем» (3:2).

    У хозяев дублем отметился Илан Кеббаль, отличившись на 45+3-й и 52-й минутах. Еще один гол забил Мозес Саймон на 68-й минуте.

    В составе «Метца» голы записали на свой счет Садибу Сане на 22-й минуте и Бубакар Траоре на 54-й минуте.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Париж — Метц 3:2
    Голы: 0:1 Ибу Сане (22'), 1:1 Илан Кеббаль (пенальти) (45 + 3'), 2:1 Илан Кеббаль (52'), 2:2 Бубакар Траоре (54'), 3:2 Моузес Саймон (68') Париж: Кевин Трапп, Мустафа Мбов, Отавио, Тибо де Смет (Ноа Санги, 78'), Максим Лопес, Венсан Маршетти (Матьё Кафаро, 90'), Илан Кеббаль, Виллем Геббельс (Жан-Филипп Крассо, 67'), Моузес Саймон (Нуа Дико, 90'), Samir Chergui, Adama Camara (Пьерр Лис-Мелу, 66') Метц: Бенжамен Стамбули, Терри Йегбе (Альфа Амаду Туре, 78'), Коффи Куао, Идрисса Гейе (Brian Madjo, 90'), Георгий Цитаишвили (Ибу Сане, 63'), Бубакар Траоре (Жесси Деменге, 90'), Жан-Филипп Гбамин, Георгий Абуашвили (Morgan Bokele, 63'), Готье Эн, Ибу Сане, Jonathan Fischer Предупреждения: Ибу Сане (45 + 1'), Отавио (69') Удаление: Ибу Сане (80')

    «Париж» располагается на 16-й позиции с 3 баллами в копилке. «Метц» — на последней 18-й позиции без набранных баллов.

