«Монако» вырвал победу у «Страсбурга» в матче Лиги 1

Завершились три матча 3-го тура французской Лиги 1.

«Монако» обыграл «Страсбург» со счетом 3:2.

В составе хозяев голы записали на свой счет Магнес Аклиуш на 6-й минуте, Фоларин Балогун на 48-й минуте и Такуми Минамино на 90+6-й минуте.

У «Страсбурга» отличились Дилан Баква на 73-й минуте и Хоакин Паничелли на 76-й минуте с пенальти.

Футбол. Франция. Лига 1

Монако — Страсбург 3:2

Голы: 1:0 Магнес Аклиуше (6'), 2:0 Фоларин Балогун (48'), 2:1 Дилан Баква (73'), 2:2 Хоакин Паникелли (пенальти) (76'), 3:2 Такуми Минамино (90 + 6') Монако: Лукаш Градецки (Филипп Кён, 79'), Джордан Тезе, Эрик Дайер, Кристиан Мависса, Каю Энрике, Магнес Аклиуше, Денис Закария, Александр Головин (Такуми Минамино, 85'), Ламин Камара (Aladji Bamba, 78'), Фоларин Балогун (Мамаду Кулибали, 90'), Мика Биерет (Джордж Иленихена, 79') Страсбург: Валентин Барко, Исмаэль Дукуре (Дилан Баква, 46'), Мамаду Сарр, Феликс Лемарешаль (Рабби Нзингула, 90'), Матис Амугу (Самир эль Мурабет, 71'), Абдул Уаттара (Кендри Паэс, 46'), Хоакин Паникелли, Диегу Морейра (Самуэль Амо-Амейо, 71'), Rafael Filipe Goncalves Soares Luis, Lucas Hogsberg, Mike Penders Предупреждения: Исмаэль Дукуре (8'), Магнес Аклиуше (90 + 11'), Aladji Bamba (90 + 11') Удаление: Рабби Нзингула (90 + 9')