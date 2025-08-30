ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Роман Трушечкин: У «Спартака» громкий по именам состав, но ему нужно время, чтобы стать командой
  • 08:12
    Сперцян может продолжить карьеру в «Лидсе»
  • 07:50
    Мирра Андреева завершила выступление на US Open
  • 08:28
    Джокович вышел в 1/8 финала US Open 2025
  • 07:56
    Соболенко пробилась в 4-й круг Открытого чемпионата США
  • 00:30
    «Валенсия» одержала победу над «Хетафе» в матче Примеры
    «Валенсия» одержала победу над «Хетафе» в матче Примеры

    «Валенсия» одолела «Хетафе» (3:0) в матче 3-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    У хозяев голы забили Муктар Дьякаби на 30-й минуте, Арно Данжума на 54-й и Уго Дуро на 90+7-й минуте.

    Футбол. Испания. Ла Лига
    Валенсия — Хетафе 3:0
    Голы: 1:0 Муктар Дьякаби (30'), 2:0 Арно Данжума (54'), 3:0 Уго Дуро (90 + 7') Валенсия: Хулен Агирресабала, Диего Лопес (Хосе Копете, 83'), Димитри Фулкье, Сесар Таррега, Муктар Дьякаби, Хесус Васкес Алькальде, Батист Сантамария, Хави Герра (Даниэль Раба, 63'), Луис Риоха (Ларджи Рамазани, 87'), Арно Данжума (Пепелу, 63'), Уго Дуро Хетафе: Давид Сория, Диего Рико, Домингуш Дуарте, Даконам Ортега Дьене, Хуан Иглесиас, Мауро Арамбарри, Луис Милья, Марио Мартин (Борха Майораль, 59'), Christantus Uche, Adrian Liso, David Cordon Mancha Предупреждения: Хави Герра (41'), Хулен Агирресабала (64'), Муктар Дьякаби (84')

    После этого матча «Валенсия» занимает 8-е место в таблице Примеры с 4 очками в активе. «Хетафе» — на 5-й позиции (6).

