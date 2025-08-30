«Валенсия» одержала победу над «Хетафе» в матче Примеры

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
У хозяев голы забили Муктар Дьякаби на 30-й минуте, Арно Данжума на 54-й и Уго Дуро на 90+7-й минуте.
Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия — Хетафе 3:0
Голы: 1:0 Муктар Дьякаби (30'), 2:0 Арно Данжума (54'), 3:0 Уго Дуро (90 + 7') Валенсия: Хулен Агирресабала, Диего Лопес (Хосе Копете, 83'), Димитри Фулкье, Сесар Таррега, Муктар Дьякаби, Хесус Васкес Алькальде, Батист Сантамария, Хави Герра (Даниэль Раба, 63'), Луис Риоха (Ларджи Рамазани, 87'), Арно Данжума (Пепелу, 63'), Уго Дуро Хетафе: Давид Сория, Диего Рико, Домингуш Дуарте, Даконам Ортега Дьене, Хуан Иглесиас, Мауро Арамбарри, Луис Милья, Марио Мартин (Борха Майораль, 59'), Christantus Uche, Adrian Liso, David Cordon Mancha Предупреждения: Хави Герра (41'), Хулен Агирресабала (64'), Муктар Дьякаби (84')
После этого матча «Валенсия» занимает 8-е место в таблице Примеры с 4 очками в активе. «Хетафе» — на 5-й позиции (6).