2-й таймСпартак — СочиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эсекьель Барко«Спартак» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:17
    • Зырянов — новый председатель правления «Зенита»
  • 18:11
    • Голы Дугласа Сантоса и Кассьерры принесли три очка «Зениту» в 7-м туре РПЛ
  • 16:35
    • «Челси» уверенно обыграл «Фулхэм» в АПЛ
  • 14:47
    • «Милан» объявил о переходе Нкунку
  • 19:03
    • «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд» вырвали победы в 3-м туре АПЛ
    Все новости спорта

    «Тоттенхэм» проиграл «Борнмуту», «Эвертон» был сильнее «Вулверхэмптона»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Борнмут Тоттенхэм Вулверхэмптон Эвертон
    Подошли к концу очередные два матча 3-го тура английской Премьер-лиги.

    Кирнан Дьюзберри-Холл
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кирнан Дьюзберри-Холл

    «Тоттенхэм» неожиданно на своем поле уступил «Брентфорду» — 0:1.

    Автором единственного гола на 5-й минуте стал нападающий Эванилсон, ему ассистировал Марк Сенеси.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Борнмут 0:1
    Гол: 0:1 Эванилсон (5') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен, Джед Спенс, Педро Порро (Дестини Удоджи, 71'), Родриго Бентанкур, Жоау Палинья (Лукас Бергвалль, 54'), Папе Сарр (Матис Тель, 76'), Мохаммед Кудус, Бреннан Джонсон (Вильсон Одобер, 54'), Ришарлисон Борнмут: Джордже Петрович, Адриен Трюффер, Маркос Сенеси, Бафоде Диаките, Адам Смит (Джеймс Хилл, 26'), Алекс Скотт (Райан Кристи, 64'), Маркус Таверньер (Джастин Клюйверт, 81'), Дэвид Брукс (Амин Адли, 64'), Тайлер Адамс, Эванилсон (Эли Жуниор Крупи, 81'), Энтойн Семеньо Предупреждения: Энтойн Семеньо (12'), Микки ван де Вен (14'), Джед Спенс (65'), Джордже Петрович (72'), Тайлер Адамс (88'), Джеймс Хилл (90 + 8')

    Календарь и таблица АПЛ

    «Вулверхэмптон» снова потерпел поражение, на сей раз от «Эвертона» со счетом 2:3.

    Мячи в составе «волков» забивали Хван Хи-Чан и Родриго Гомес.

    За «Эвертон» отличились Бето, Илиман Ндиай и Кирнан Дьюзберри-Холл.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Эвертон 2:3
    Голы: 0:1 Бету (7'), 1:1 Хван Хи Чан (21'), 1:2 Илиман Ндиайе (33'), 1:3 Кирман Дьюсбери-Холл (55'), 2:3 Родригу Гомеш (79') Вулверхэмптон: Жозе Са, Сантьяго Буэно, Эммануэль Агбаду, Тоте Антонио Гомеш, Джексон Тшатшуа (Родригу Гомеш, 64'), Уго Буэно (Давид Мёллер Вольфе, 75'), Андре (Жанрикне Беллегард, 64'), Жуан Гомес, Маршал Манетси, Джон Арьяс (Fer Lopez, 64'), Хван Хи Чан (Sasa Kalajdzic, 76') Эвертон: Бету (Тьерно Барри, 76'), Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Майкл Кин, Джеймс Тарковски, Джек Грилиш (Карлос Алькарас, 88'), Кирман Дьюсбери-Холл, Идрисса Гана Гейе (Тим Айрогбунам, 76'), Джеймс Гарнер, Илиман Ндиайе (Шеймус Коулман, 90'), Jake O'Brien Предупреждение: Кирман Дьюсбери-Холл (16')

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мальорка» упрется в этой встрече
  • «Реал» Мадрид — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • «ПСЖ» легко победит
  • «Тулуза» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Одолеет ли «Севилья» жиронцев?
  • «Жирона» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.47
  • Экспресс дня 30 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тулуза — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  3.00
  • Прогноз на матч Жирона — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Наполи — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Аугсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.72
  • Прогноз на матч Лион — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры