«Тоттенхэм» проиграл «Борнмуту», «Эвертон» был сильнее «Вулверхэмптона»

Кирнан Дьюзберри-Холл Фото: globallookpress.com
«Тоттенхэм» неожиданно на своем поле уступил «Брентфорду» — 0:1.
Автором единственного гола на 5-й минуте стал нападающий Эванилсон, ему ассистировал Марк Сенеси.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Тоттенхэм — Борнмут 0:1
Гол: 0:1 Эванилсон (5') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен, Джед Спенс, Педро Порро (Дестини Удоджи, 71'), Родриго Бентанкур, Жоау Палинья (Лукас Бергвалль, 54'), Папе Сарр (Матис Тель, 76'), Мохаммед Кудус, Бреннан Джонсон (Вильсон Одобер, 54'), Ришарлисон Борнмут: Джордже Петрович, Адриен Трюффер, Маркос Сенеси, Бафоде Диаките, Адам Смит (Джеймс Хилл, 26'), Алекс Скотт (Райан Кристи, 64'), Маркус Таверньер (Джастин Клюйверт, 81'), Дэвид Брукс (Амин Адли, 64'), Тайлер Адамс, Эванилсон (Эли Жуниор Крупи, 81'), Энтойн Семеньо Предупреждения: Энтойн Семеньо (12'), Микки ван де Вен (14'), Джед Спенс (65'), Джордже Петрович (72'), Тайлер Адамс (88'), Джеймс Хилл (90 + 8')
«Вулверхэмптон» снова потерпел поражение, на сей раз от «Эвертона» со счетом 2:3.
Мячи в составе «волков» забивали Хван Хи-Чан и Родриго Гомес.
За «Эвертон» отличились Бето, Илиман Ндиай и Кирнан Дьюзберри-Холл.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Вулверхэмптон — Эвертон 2:3
Голы: 0:1 Бету (7'), 1:1 Хван Хи Чан (21'), 1:2 Илиман Ндиайе (33'), 1:3 Кирман Дьюсбери-Холл (55'), 2:3 Родригу Гомеш (79') Вулверхэмптон: Жозе Са, Сантьяго Буэно, Эммануэль Агбаду, Тоте Антонио Гомеш, Джексон Тшатшуа (Родригу Гомеш, 64'), Уго Буэно (Давид Мёллер Вольфе, 75'), Андре (Жанрикне Беллегард, 64'), Жуан Гомес, Маршал Манетси, Джон Арьяс (Fer Lopez, 64'), Хван Хи Чан (Sasa Kalajdzic, 76') Эвертон: Бету (Тьерно Барри, 76'), Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Майкл Кин, Джеймс Тарковски, Джек Грилиш (Карлос Алькарас, 88'), Кирман Дьюсбери-Холл, Идрисса Гана Гейе (Тим Айрогбунам, 76'), Джеймс Гарнер, Илиман Ндиайе (Шеймус Коулман, 90'), Jake O'Brien Предупреждение: Кирман Дьюсбери-Холл (16')