    Роман ТрушечкинРоман Трушечкин: У «Спартака» громкий по именам состав, но ему нужно время, чтобы стать командой
  • 08:12
    • Сперцян может продолжить карьеру в «Лидсе»
  • 07:50
    • Мирра Андреева завершила выступление на US Open
  • 08:28
    • Джокович вышел в 1/8 финала US Open 2025
  • 07:56
    • Соболенко пробилась в 4-й круг Открытого чемпионата США
  • 00:30
    • «Валенсия» одержала победу над «Хетафе» в матче Примеры
    Все новости спорта

    40-летний Роналду включен в заявку сборной Португалии на матчи с Арменией и Венгрией

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд Сборная Португалии Португалия
    Форвард «Аль‑Насра» Криштиану Роналду получил вызов в сборную Португалии на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2026.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    Португальцы встретятся в гостях против Армении (6 сентября) и Венгрии (9 сентября). Команда Роналду выступает в квартете F, куда также попала сборная Ирландии.

    Состав сборной Португалии:

    Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Руй Силва («Спортинг»), Жозе Са («Вулверхэмптон»)

    Защитники: Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу («Аль‑Хиляль»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Ренату Вейга («Вильярреал»), Антониу Силва («Бенфика»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»)

    Полузащитники: Жоау Пальинья («Тоттенхэм»), Жоау Невеш, Витинья (оба «ПСЖ»), Рубен Невеш («Аль‑Хилаль»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

    Нападающие: Криштиану Роналду, Жоау Феликс (оба — «Аль‑Наср»), Педру Нету («Челси»), Франсиску Тринкан («Спортинг»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Педру Гонсалвеш («Спортинг»).

    Ранее Криштиану Роналду забил 940-й гол в карьере.

