40-летний Роналду включен в заявку сборной Португалии на матчи с Арменией и Венгрией

Португальцы встретятся в гостях против Армении (6 сентября) и Венгрии (9 сентября). Команда Роналду выступает в квартете F, куда также попала сборная Ирландии.
Состав сборной Португалии:
Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Руй Силва («Спортинг»), Жозе Са («Вулверхэмптон»)
Защитники: Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу («Аль‑Хиляль»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Ренату Вейга («Вильярреал»), Антониу Силва («Бенфика»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»)
Полузащитники: Жоау Пальинья («Тоттенхэм»), Жоау Невеш, Витинья (оба «ПСЖ»), Рубен Невеш («Аль‑Хилаль»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»)
Нападающие: Криштиану Роналду, Жоау Феликс (оба — «Аль‑Наср»), Педру Нету («Челси»), Франсиску Тринкан («Спортинг»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Педру Гонсалвеш («Спортинг»).
Ранее Криштиану Роналду забил 940-й гол в карьере.