«Айнтрахт» и «РБ Лейпциг» одержали победы во 2-м туре Бундеслиги

Завершились два матча 2-го тура немецкой Бундеслиги.

«Хоффенхайм» на своем поле потерпел поражение от «Айнтрахта» — 1:3.

Главным героем встречи стал японский полузащитник Рицу Доан, летом перебравшийся в стан «орлов» из «Фрайбурга». Он отличился на 17-й и 27-й минутах.

Еще один гол на счету одного из главных талантов «Айнтрахта» Джана Узуна..

Хозяева смогли забить лишь мяч престижа на 90+1-й минуте в исполнении Гриши Промеля.

Футбол. Германия. Бундеслига Хоффенхайм — Айнтрахт Ф 1:3 Голы: 0:1 Рицу Доан (17'), 0:2 Рицу Доан (27'), 0:3 Джан Узун (51'), 1:3 Гриша Прёмель (90 + 2') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Владимир Цоуфаль, Робин Гранач (Альбиан Хайдари, 72'), Артур Шавес, Бернардо (Александер Прасс, 86'), Умут Тохумджу (Гриша Прёмель, 59'), Андрей Крамарич (Мухаммед Дамар, 59'), Тим Лемперте, Фисник Аслани (Макс Мёрштедт, 72'), Базумана Туре, Leon Avdullahu Айнтрахт Ф: Артур Теате, Робин Кох, Ннамди Коллинз, Расмус Кристенсен (Эмиль Хойлунд, 83'), Михаэль Цеттерер, Жан-Маттео Баойя (Ансгар Кнауфф, 63'), Джан Узун (Натаниэль Браун, 63'), Рицу Доан (Аурелио Бута, 78'), Хуго Ларссон, Элье Ваи (Миши Батшуайи, 82'), Фарес Шаиби Предупреждения: Фарес Шаиби (45'), Умут Тохумджу (57'), Расмус Кристенсен (78'), Аурелио Бута (84')

«Деревенские» с 3 очками идут в середине турнирной таблицы Бундеслиги. «Айнтрахт» с двумя победами пока лидирует.

Календарь и таблица Бундеслиги

«РБ Лейпциг» уверенно разобрался с «Хайденхаймом» — 2:0.

Голы в этом матче забивали Кристоф Баумгартнер на 48-й минуте и недавний новичок Ромуло Кардозо на 78-й.

Футбол. Германия. Бундеслига РБ Лейпциг — Хайденхайм 2:0 Голы: 1:0 Кристоф Баумгартнер (48'), 2:0 Romulo Cruz (78') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Кастелло Люкеба, Боте Баку (Коста Неделькович, 90'), Давид Раум, Эзекил Банзузи (Николас Зайвальд, 67'), Ксавер Шлагер, Кристоф Баумгартнер (Ассан Уэдраого, 85'), Жоан Бакайоко (Ян Дьоманде, 67'), Антонио Нуса, Romulo Jose Cardoso da Cruz Хайденхайм: Диант Рамай, Йонас Фёренбах, Патрик Майнка, Марнон Буш, Лео Шенца, Арийон Ибрахимович (Сэрлорд Конте, 58'), Лука Кербер (Адриан Бек, 68'), Никлас Дорш (Юлиан Нийус, 58'), Бенедикт Гимбер, Миккель Кауфманн (Буду Зивзивадзе, 58'), Матиас Хонсак (Омар Траоре, 77') Предупреждения: Йонас Фёренбах (17'), Эзекил Банзузи (19'), Миккель Кауфманн (51'), Марнон Буш (54'), Лука Кербер (59'), Давид Раум (61'), Сэрлорд Конте (66')

«Лейпциг» с 3 очками в середине таблицы, а «Хайденхайм» (0) в ее подвале.