Хет-трик Феликса и 940-й гол Роналду: «Аль-Наср» разнёс «Аль-Таавун» в 1-м туре

Дебют Феликса в чемпионате Саудовской Аравии начался по сценарию, будто специально написанному для того, чтобы напомнить о его классе. Уже на 7-й минуте португалец замкнул прострел Анжело и в одно касание отправил мяч в дальний угол — лёгкость, изящество и точность, за которые в него когда-то поверили в большом футболе.
«Аль-Таавун» попытался ответить, но сил и идей не хватало: против линии атаки Феликс — Роналду — Коман — Мане они выглядели потерянными. Коман мог удвоить преимущество ещё в первом тайме, но пробил в сетку с внешней стороны. Перед самым перерывом Мане заставил вратаря Абдулкуддуса Атия потрудиться, но голкипер выручил хозяев.
Разгром за три минуты
После перерыва «Аль-Наср» включил следующую передачу и решил исход матча в считаные минуты. На 54-й Валида Аль-Ахмеда наказали за игру рукой, и Роналду хладнокровно реализовал пенальти — низом в угол, голкипер даже не угадал направление. 0:2, Криштиану добавил ещё один штрих к своей невероятной статистике.
Через минуту защита «Аль-Таавуна» допустила детскую ошибку: длинный пас от голкипера Науафа Аль-Акиди перелетел центр поля, отскочил, а Коман элегантным черпачком головой перебросил Атия — 0:3. Два удара подряд сломали сопротивление хозяев окончательно.
Вечер Феликса
Но главный сюжет вечера принадлежал Феликсу. На 66-й минуте он получил мяч от Мане на линии штрафной и зарядил в девятку — удар, достойный любого хайлайта. А за три минуты до конца матча именно он поставил жирную точку: после навеса Роналду мяч срикошетил в перекладину, отскочил прямо к Феликсу, и тот буквально внёс его за линию ворот. Арбитр показал на кисть — система зафиксировала гол, а счёт — 5:0.
Хет-трик в дебюте, гол с пенальти у Роналду, дебютный мяч Комана — редкий случай, когда почти все атакующие лидеры «Аль-Насра» получили свою долю аплодисментов.
Что это значит
Для «Аль-Насра» это начало сезона стало демонстрацией силы и глубины состава: команда Жорже Жезуша владела мячом, доминировала в каждом эпизоде и играла с настроением, будто хотела стереть воспоминание о неудаче в Суперкубке.
Для «Аль-Таавуна» же поражение со счётом 0:5 может обернуться психологическим ударом. Их оборона развалилась от элементарных эпизодов — и теперь тренерскому штабу предстоит работать не только над тактикой, но и над уверенностью игроков.