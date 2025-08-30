ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Хет-трик Феликса и 940-й гол Роналду: «Аль-Наср» разнёс «Аль-Таавун» в 1-м туре

    Португальцы качественно поработали перед паузой на сборные

    Футбол Саудовская Про-Лига Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
    Роман ТрушечкинРоман Трушечкин: У «Спартака» громкий по именам состав, но ему нужно время, чтобы стать командой Алексей СмертинАлексей Смертин: Я неистово любил футбол и он меня отблагодарил Флориан Товен празднует гол«Ланс» со скандалом камбекнул против «Бреста»: удаление Маецкого сломало гостей
    Игроки Аль-Насра празднуют гол
    Игроки Аль-Насра празднуют гол
    Саудовская Про-лига стартовала для «Аль-Насра» так, как и ожидали болельщики в Эр-Рияде: ярко, громко и с демонстрацией атакующего арсенала. Новичок Жоау Феликс оформил хет-трик, Кингсли Коман забил дебютный гол, а Криштиану Роналду привычно расписался на табло с пенальти — его 940-й мяч в карьере.
    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига
    Аль-Таавун — Аль-Наср 0:5
    Голы: 0:1 Жоау Фелиш (7'), 0:2 Криштиану Роналду (пенальти) (54'), 0:3 Кингсли Коман (55'), 0:4 Жоау Фелиш (67'), 0:5 Жоау Фелиш (87') Аль-Таавун: Абдулкуддус Атиа, Waleed Abdul Wahad Al-Ahmed, Renne Rivas, Mohammed Mahzari, Андрей Жиротто, Флавио Медейрос (Muteb Al-Mufarrij, 74'), Ашраф Эль-Махдиуи, Mohammed Al Kuwaykibi (Султан Мадаш, 58'), Рохер Мартинес (Abdulfattah Adam Mohammed, 58'), Муса Бэрроу (Мохаммед Салех, 74'), Abdalellah Hawsawi (Фахад Аль-Джумайя, 63') Аль-Наср: Наваф Аль-Акиди, Иньиго Мартинес, Мохамед Симакан, Марсело Брозович (Али Аль-Хассан, 90'), Криштиану Роналду, Садио Мане, Жоау Фелиш (Абдулрахман Гариб, 90'), Кингсли Коман, Анжело Габриэл (Абдулла аль-Хайбари, 75'), Айман Яхья (Султан Аль-Ганам, 75'), Nawaf Bu Washl Предупреждения: Рохер Мартинес (16'), Флавио Медейрос (35'), Айман Яхья (61'), Фахад Аль-Джумайя (84')

    Дебют Феликса в чемпионате Саудовской Аравии начался по сценарию, будто специально написанному для того, чтобы напомнить о его классе. Уже на 7-й минуте португалец замкнул прострел Анжело и в одно касание отправил мяч в дальний угол — лёгкость, изящество и точность, за которые в него когда-то поверили в большом футболе.

    Жоау Феликс
    gettyimages.com

    «Аль-Таавун» попытался ответить, но сил и идей не хватало: против линии атаки Феликс — Роналду — Коман — Мане они выглядели потерянными. Коман мог удвоить преимущество ещё в первом тайме, но пробил в сетку с внешней стороны. Перед самым перерывом Мане заставил вратаря Абдулкуддуса Атия потрудиться, но голкипер выручил хозяев.

    Разгром за три минуты

    После перерыва «Аль-Наср» включил следующую передачу и решил исход матча в считаные минуты. На 54-й Валида Аль-Ахмеда наказали за игру рукой, и Роналду хладнокровно реализовал пенальти — низом в угол, голкипер даже не угадал направление. 0:2, Криштиану добавил ещё один штрих к своей невероятной статистике.

    Криштиану Роналду
    gettyimages.com

    Через минуту защита «Аль-Таавуна» допустила детскую ошибку: длинный пас от голкипера Науафа Аль-Акиди перелетел центр поля, отскочил, а Коман элегантным черпачком головой перебросил Атия — 0:3. Два удара подряд сломали сопротивление хозяев окончательно.

    Криштиану Роналду и Кингсли Коман
    gettyimages.com

    Вечер Феликса

    Но главный сюжет вечера принадлежал Феликсу. На 66-й минуте он получил мяч от Мане на линии штрафной и зарядил в девятку — удар, достойный любого хайлайта. А за три минуты до конца матча именно он поставил жирную точку: после навеса Роналду мяч срикошетил в перекладину, отскочил прямо к Феликсу, и тот буквально внёс его за линию ворот. Арбитр показал на кисть — система зафиксировала гол, а счёт — 5:0.

    Празднование гола Жоау Феликса
    gettyimages.com

    Хет-трик в дебюте, гол с пенальти у Роналду, дебютный мяч Комана — редкий случай, когда почти все атакующие лидеры «Аль-Насра» получили свою долю аплодисментов.

    Что это значит

    Для «Аль-Насра» это начало сезона стало демонстрацией силы и глубины состава: команда Жорже Жезуша владела мячом, доминировала в каждом эпизоде и играла с настроением, будто хотела стереть воспоминание о неудаче в Суперкубке.

    Для «Аль-Таавуна» же поражение со счётом 0:5 может обернуться психологическим ударом. Их оборона развалилась от элементарных эпизодов — и теперь тренерскому штабу предстоит работать не только над тактикой, но и над уверенностью игроков.

