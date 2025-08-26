ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Президент Серии А: Существует риск отзыва заявки на проведение Евро-2032

    Президент Серии А Эцио Мария Симонелли резко раскритиковал состояние итальянских футбольных стадионов.

    Эцио Мария Симонелли
    Эцио Мария Симонелли

    «Стадион в Удине — пример совершенства, но за пределами Удине, Бергамо и Турина остальные наши стадионы находятся в состоянии комы. Александр Чеферин резко критиковал итальянские стадионы, и я с ним согласен. Существует риск отзыва заявки на проведение Евро-2032», — передает слова Симонелли Eurosport.it.

    Ранее было объявлено, что чемпионат Европы 2032 года пройдет в Италии и Турции, однако нынешнее состояние футбольной инфраструктуры в Италии вызывает серьезные опасения по поводу готовности к проведению турнира.

