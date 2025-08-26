ПерерывОренбург — ЗенитОнлайн
    Источник: Сборная России может сыграть против Бахрейна и Саудовской Аравии

    Футбол Футбол России Сборная России РФС Сборная Саудовской Аравии
    Российский футбольный союз (РФС) направил официальные предложения сборным Бахрейна и Саудовской Аравии о проведении товарищеских матчей в сентябре 2026 года в России.

    Логотип РФС
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Логотип РФС

    «РФС направил официальные предложения сборным Бахрейна и Саудовской Аравии о проведении товарищеских матчей в сентябре 2026 года в России. В документах отмечается, что встречи могут пройти как в Москве, так и в других регионах страны», — приводит слова источника сайт Sport24.

    Этой осенью сборная России проведёт шесть товарищеских матчей с сентября по ноябрь: 4 сентября в Москве сборная сыграет с Иорданией, 7 сентября Россия встретится с Катаром в Эр-Райяне, 10 октября в Волгограде состоится матч против Ирана.

    Далее 14 октября в Москве на стадионе «Динамо» сыграет с Боливией, 12 ноября в Санкт-Петербурге сборная примет Перу и 15 ноября в Сочи команда завершит осеннюю программу встречей с Чили.

