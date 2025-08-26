Источник: Сборная России может сыграть против Бахрейна и Саудовской Аравии

Российский футбольный союз (РФС) направил официальные предложения сборнымо проведении товарищеских матчей в сентябре 2026 года в России.

«РФС направил официальные предложения сборным Бахрейна и Саудовской Аравии о проведении товарищеских матчей в сентябре 2026 года в России. В документах отмечается, что встречи могут пройти как в Москве, так и в других регионах страны», — приводит слова источника сайт Sport24.

Этой осенью сборная России проведёт шесть товарищеских матчей с сентября по ноябрь: 4 сентября в Москве сборная сыграет с Иорданией, 7 сентября Россия встретится с Катаром в Эр-Райяне, 10 октября в Волгограде состоится матч против Ирана.

Далее 14 октября в Москве на стадионе «Динамо» сыграет с Боливией, 12 ноября в Санкт-Петербурге сборная примет Перу и 15 ноября в Сочи команда завершит осеннюю программу встречей с Чили.