    Матич подписал контракт с «Сассуоло»

    Футбол Футбол Италии Сассуоло Трансферы
    Бывший полузащитник сборной Сербии Неманья Матич стал игроком итальянского «Сассуоло» на правах свободного агента.

    Неманья Матич
    Неманья Матич

    Контракт подписан до 30 июня 2026 года с возможностью автоматического продления на следующий сезон при выполнении определённых условий, сообщает сайт итальянского клуба.

    «От всей чёрно-зелёной семьи приветствуем Неманью! » — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

    Перед переходом в Италию Матич выступал за французский «Лион», куда перебрался из «Ренна» в январе прошлого года. Ранее серб играл за «Челси» и «Манчестер Юнайтед». За «Лион» он провёл 58 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

