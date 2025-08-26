Матич подписал контракт с «Сассуоло»

Бывший полузащитник сборной Сербиистал игроком итальянскогона правах свободного агента.

Контракт подписан до 30 июня 2026 года с возможностью автоматического продления на следующий сезон при выполнении определённых условий, сообщает сайт итальянского клуба.

«От всей чёрно-зелёной семьи приветствуем Неманью! » — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Перед переходом в Италию Матич выступал за французский «Лион», куда перебрался из «Ренна» в январе прошлого года. Ранее серб играл за «Челси» и «Манчестер Юнайтед». За «Лион» он провёл 58 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.