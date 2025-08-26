Оливье Жиру: Я выполнил свою часть работы

38-летний нападающийответил на вопрос о возможном возвращении в сборную Франции.

«Нет, как я уже говорил, мне оказали великолепную честь. Никогда не говори никогда, но я знаю, что за мной растут большие таланты, молодые люди, которые рвутся вперед, и им предстоит написать свою историю. Я выполнил свою часть работы, им предстоит сделать свою», — приводит слова Жиру L'Equipe.

Жиру является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, забив 57 голов и отдав 15 результативных передач в 135 матчах.

За национальную команду он выступал с 2011 по 2024 год, став чемпионом мира в 2018 и серебряным призером ЧМ-2022, а также бронзовым призёром Евро-2024.