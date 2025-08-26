1-й таймОренбург — ЗенитОнлайн
    Генич: В длинную со Станковичем у «Спартака» вряд ли получится

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Известный футбольный комментатор Константин Генич поразмышлял о будущем Деяна Станковича в «Спартаке».

    Константин Генич
    Константин Генич

    «Мне так кажется, что вдолгую, в длинную со Станковичем у "Спартака" вряд ли получится. Вот именно на дистанции. Ну, наверное, он может принести локальный результат. Однако это вот ситуация, как знаешь, с Каррерой. Каррера принёс трофей, титул, стал любимчиком болельщиков. Долгожданно все высыпали на поле, но а потом пошла вот эта делёжка чемпионства, какие-то трансферы, какие-то там полномочия новые. Каррера стал там на игроков косо смотреть, эти скандалы с Глушаковым и прочее переподписание контрактов. И всё развалилось. Хотя, если послушать игроков, они говорят, что это могла быть команда-династия, если бы мы остались вот в том сплочённом состоянии, то мы могли бы и на следующий год побороться за чемпионство.

    Вот мне кажется, со Станковичем — похожая история. Он в какой-то период времени может там за тройку зацепиться, за двойку, "Спартак" драматично может упустить там в последних турах чемпионство. Болельщики схватятся за голову. Но было близко. Было близко и вот это ощущение надежды, оно может существовать. Однако дальше по дистанции опять где-то что-то надломится, что-то потеряется», — приводит слова Генича «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Спартак» имеет в своем активе восемь очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

