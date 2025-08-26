«Ахмат» — «Рубин». Онлайн, прямая трансляция

Ход матча
13'
11' Выбивают в итоге игроки «Ахмата» мяч и попытались совершить быструю контратаку, но Нигматуллин первый на мяче и выбивает игровой снаряд в аут.
11' Третий угловой подряд подадут казанцы
10' Еще один угловой зарабатывает «Рубин».
9' «Рубин» заработал угловой
8' Тяжеловато входят в игру казанцы, честно говоря. Но пока что «Рубин» с мячом и пытается предпринять атаку
5'
4' Резво начали игроки «Ахмата» встречу — активно хозяева прессингуют казанцев.
1' «Рубин» развел мяч с центра поля, игра началась!
До матча
20:43 Команды вышли на поле, совсем скоро матч начнется
20:30 У «Рубина», в свою очередь, 8 изменений по сравнению с прошлой встречи против «Спартака»
20:25 «Ахмат» по сравнению с матчем против «Оренбурга» в РПЛ провел 7 изменений в стартовом составе
20:15 Главный арбитр встречи — Евгений Кукуляк из Калуги.
Стартовые составы
«Ахмат»: Ульянов, Тодорович, Ибишев, Заре, Уциев, Ндонг, Касинтура, Исмаэл, Садулаев, Мансилья, Мелкадзе.
«Рубин»: Нигматуллин, Безруков, Тесленко, Грицаенко, Рожков, Иванов, Зотов, Юкич, Чумич, Мукба, Шабанхаджай.
«Ахмат»
«Ахмат» после неудачного старта сезона под руководством Александра Сторожука сменил тренера и на данный момент занимает 10-е место в РПЛ с 7 очками в активе.
Если дела в чемпионате страны у грозненцев стали лучше после назначения на пост главного тренера команды Станислава Черчесова, то в кубке страны по сей день «Ахмат» испытывает трудности.
За две предыдущие встречи в Кубке России коллектив из Грозного потерпел два поражения от «Зенита» (1:2) и «Оренбурга» (1:2), не набрав ни одного очка в группе и занимая последнюю строчку в квартете.
«Рубин»
Казанцы неплохо начали сезон в РПЛ, находясь на данный момент на 5-м месте в турнирной таблице с 10 баллами.
В национальном кубке казанцы выступают соответствуя своему сегодняшнему уровню — выигрывает тех, кто слабее и проигрывает тем, кто сильнее.
За две минувшие встречи против «Оренбурга» (2:0) и «Зенита» (0:3) казанцы набрали 3 очка в группе и на данный момент делят 2-ю строчку с оренбуржцами.
Личные встречи
Команды уже в этом сезоне встречались между собой во 1-м туре РПЛ, тогда успех праздновали игроки «Рубина» — 2:0.
«Рубин» и «Ахмат» встречались между собой 46 раз. Ничья была зафиксирована в 18 матчах. Казанцы выиграли в 18 встречах, а оставшиеся 10 игр остались за грозненцами.
Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.04.