«Ахмат» — «Рубин». Онлайн, прямая трансляция

Грозненский «Ахмат» на своем поле в матче 1-го тура РПЛ примет казанский «Рубин». За ходом матча вы можете наблюдать вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

Футбол. Россия. Премьер-лига Ахмат — Рубин 0:1 Гол: 0:1 Дардан Шабанхаджай (24') Ахмат: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович, Мирослав Богосавац, Турпал Ибишев, Надер Гандри, Исмаэл, Лечи Садулаев, Амин Талал, Мохамед Конате, Брайан Мансилья, Keliano M. Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Угочукву Иву, Богдан Йочич, Велдин Ходжа, Дардан Шабанхаджай, Мирлинд Даку

Ход матча

45+1' Четыре минуты добавлено к основному времени.

45' Казанцы легко справляются с подачей и выносят мяч.

45' Момент! Ставер отбивает мяч после удара Мансильи, мяч попадает в защитника «Рубина», от которого мяч отлетает в штангу, игрок «Ахмата» на добивании, но Ставер-то, вроде бы и отыгран, но выручает! Угловой подаст «Ахмат».

44' Удар от Иву — рикошет, Даку первый на мяче, но офсайд был у форварда .

43' Конате бьет головой — выше! Да и офсайд вроде был, но нет — будет удар от ворот.

41' Дальний удар от Мансильи — Ставер на месте!

40' Продолжает пытаться «Ахмат» пробиться к воротам «Рубина», но пока все выглядит не очень-то и опасно для казанцев.

37' Неудачный стандарт в исполнении казанской команды — мяч у «Ахмата»

36' Угловой зарабатывает «Рубин»!

35' Тотальное превосходство у «Ахмата» во владении мячом — 65 на 35 в пользу грозненской команды

34' Четвертая желтая карточка у «Рубина» за тайм — Кабутов также предупрежден Абросимовым.

33' Конате бьет по воротам после передачи Талала — Ставер на месте!

31' Пока у «Рубина» явно контратаки удаются намного острее, чем позиционные атаки.

28' Мансилья бьет после подбора по воротам «Рубина», но мяч попадает в голову Мирлинда Даку! Отважно отыграл албанец в этом эпизоде!

27' И еще раз фолят игроки «Рубина». Команда, видимо, забила для приятного бонуса к обилию желтых карточек!

26' Игра возобновлена, «Ахмат» тут же пошел в атаку.

25' Водопой был у команд сразу после первого гола в матче.

24' ГОЛ! 0:1! Пытался играть в футбол «Ахмат», а забивает «Рубин»! Шабанхаджай после передачи Рожкова выходит навстречу Шелии и теперь уже иранский форвард оказывается победителем в этом противостоянии, немного неловким черпачком переправив мяч в ворота!

23' Проходит по левому флангу Шабанхаджай в штрафную «Ахмата», но Шелия уже встречал и выручает свою команду.

22' Подача в штрафную не удалась — вновь защитники «Рубина» мяч выносят. При всей игре в стиле «биться-бороться», пока именно «Ахмат» старается играть в футбол.

21' Ого, еще одна желтая у «Рубина» — теперь ее получает Йочич.

19' Садулаев уходит от Кабутова, но получает сзади по ногам. Будет подача с левого фланга.

18' Удар от Талала со средней дистанции — мимо!

15' Тодорович рухнул на землю — медики «Ахмата» на поле оказывают помощь 55-му номеру своей команды.

14' Неплохая подача с правого фланга, но казанцы мяч выбили.

13' Теперь уже Ходжа получает «горчичник» за фол на Тодоровиче!

12' Много борьбы пока что на поле, недолго мяч держится в ногах игроков обеих команд.

9' Падает Шабанхаджай рядом со штрафной «Ахмата», но свисток арбитра молчит.

7' Результат затяжного розыгрыша для «Ахмата» не самый лучший — фол в атаке, мяч у «Рубина».

6' Хорошая подача в штрафную, Ставер выручает, а затем и после еще одного удара защитник «Рубина» принимает мяч на себя — угловой.

5' И тут же первая желтая карточка — Рожков получает за жесткую игру против Тодоровича!

4' Мяч сейчас под контролем «Ахмата», пытаются хозяева организовать позиционную атаку.

2' Даку все еше на газоне, но теперь албанский форвард ушел за пределы поля, где ему окажут медицинскую помощь.

1' Матч начался... и тут же Даку получает от соперника и лежит на газоне.

1' «Рубин» развел мяч с центра поля, матч начался!

До матча

20:18 В минувшем сезоне команды обменялись домашними победами — «Рубин» победил в Казани со счетом 2:0, а в Грозном уже «Ахмат» оказался сильнее — 2:1.

20:01 Главный арбитр матча — Иван Абросимов из Санкт-Петербурга.

Стартовые составы

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Ибишев, Тодорович, Гандри, Исмаэл Силва, Садулаев, Талал, Мануэл, Конате, Мансилья.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Иву, Йочич, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.

«Ахмат»

Команда из Грозного в минувшем розыгрыше заняла 14-е место с 25 очками по итогам чемпионата и была вынуждена играть в стыковых матчах с «Уралом», который занял 4-е место в ФНЛ по результатам сезона-2024/2025. В тех матчах «Ахмат» оказался сильнее с общим счетом 3:2 — 1:2 в гостях и 2:0 дома.

«Ахмат» в межсезонье провел два товарищеских матча, где грозненцы выиграли у «Крыльев Советов» (1:0) и сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1).

«Рубин»

В отличие от «Ахмата», казанский клуб занял 7-е место в РПЛ по итогам сезона, имея на своем счету 45 очков и относительно далеко расположившись как от 6-го места (отставание от «Локомотива» было в 8 очков), так и от занявшего 8-ю строчку «Ростов», у которого было 39 баллов за 30 встреч.

Команда Рашида Рахимова отыграла три контрольных матча, где были одержаны минимальные победы над «Енисеем» и «Уралом» (оба матча — 1:0), а также поединок с «КАМАЗом», который завершился вничью — 1:1.

Личные встречи

«Рубин» и «Ахмат» встречались между собой 45 раз. Самым популярным результатом является ничья — 18 матчей. Казанцы выиграли в 17 встречах, а оставшиеся 10 игр остались за грозненцами.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.50.