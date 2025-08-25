«Реал» уверенно обыграл «Овьедо», Мбаппе оформил дубль

на чужом поле одолел(2:0) в матче 2-го тура испанской Примеры.

В составе «сливочных» дублем отметился нападающий Килиан Мбаппе, который забил свои голы на 37-й и 83-й минутах встречи.

Уже на 90+3-й минуте Винисиус установил окончательный результат, забив 3-й гол своей команды.

Футбол. Испания. Ла Лига Овьедо — Реал Мадрид 0:2 Голы: 0:1 Килиан Мбаппе (37'), 0:2 Килиан Мбаппе (83') Овьедо: Аарон Эскандель, Оиер Луэнго (Хессем Хассан, 46'), Давид Костас, Дани Кальво, Начо Видаль, Кваси Сибо, Лука Илич (Ovie Ejaria, 72'), Леандер Дендонкер (Санти Касорла, 90'), Ильяс Чайра (Йосип Брекало, 79'), Хосе Рондон (Federico Vinas, 72'), Abdel Rahim Alhassane Bonkano Реал Мадрид: Альваро Фернандес, Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Даниэль Карвахаль (Трент Александер-Арнольд, 87'), Арда Гюлер (Гонсало Гарсия, 74'), Орельен Чуаэми, Федерико Вальверде, Франко Мастантуоно (Браим Диас, 63'), Килиан Мбаппе (Даниель Себальос, 87'), Родриго (Винисиус Жуниор, 63'), Дин Хейзен Предупреждения: Лука Илич (66'), Дани Кальво (72'), Винисиус Жуниор (80')

После этого матча «Реал» занимает 3-е место в таблице Примеры с 6-ю очками в активе. «Овьедо» — на 19-й позиции без набранных баллов.

В следующем поединке чемпионата Испании «сливочные» сыграют против «Мальорки» 30-го августа, а «Овьедо» встретится с «Реал Сосьедад» в тот же день.