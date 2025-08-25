25 августа на «Сент-Джеймс Парк»приметв последнем матче второго тура АПЛ. Начало игры в 22:00 мск.

«Ньюкаслу» не удалось выиграть в прошлом туре. «Сороки» довольствовались нулевой ничьей с «Астон Виллой». Теперь им предстоит сыграть с «Ливерпулем», у которого они в прошлом году отобрали Кубок лиги.

«Ливерпуль» свой матч выиграл со счетом 4:2. «Мерсисайдцы» встречались с «Борнмутом» на «Энфилде». Перед этим команда Арне Слота проиграла «Кристал Пэлас» в Суперкубке. Эти два поединка показали, что оборона «красных» далеко не без греха.

В АПЛ «Ньюкасл» не побеждает «Ливерпуль» с 2015 года. Это довольно большой срок. Так что на хозяев будут давить не только родные стены, но и эта неутешительная серия.

Букмекеры расставили такие котировки: 3.15 на победу «Ньюкасла», 3.80 на ничью, 2.25 на победу «Ливерпуля».

Искусственный интеллект выдал результат с минимальной победой «Ливерпуля» 1:0.

Прямую трансляцию матча «Ньюкасл» — «Ливерпуль» смотрите на LiveCup.Run.

