    «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Онлайн, прямая трансляция
    «Ньюкасл» — «Ливерпуль»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Ньюкасл Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    25 августа на «Сент-Джеймс Парк» «Ньюкасл» примет «Ливерпуль» в последнем матче второго тура АПЛ. Начало игры в 22:00 мск.

    «Ньюкаслу» не удалось выиграть в прошлом туре. «Сороки» довольствовались нулевой ничьей с «Астон Виллой». Теперь им предстоит сыграть с «Ливерпулем», у которого они в прошлом году отобрали Кубок лиги.

    «Ливерпуль» свой матч выиграл со счетом 4:2. «Мерсисайдцы» встречались с «Борнмутом» на «Энфилде». Перед этим команда Арне Слота проиграла «Кристал Пэлас» в Суперкубке. Эти два поединка показали, что оборона «красных» далеко не без греха.

    Календарь и таблица АПЛ

    В АПЛ «Ньюкасл» не побеждает «Ливерпуль» с 2015 года. Это довольно большой срок. Так что на хозяев будут давить не только родные стены, но и эта неутешительная серия.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры расставили такие котировки: 3.15 на победу «Ньюкасла», 3.80 на ничью, 2.25 на победу «Ливерпуля».

    • Эксперты LiveSport рассказали о том, на что ставить в своем традиционном прогнозе.

    • Искусственный интеллект выдал результат с минимальной победой «Ливерпуля» 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ньюкасл» — «Ливерпуль» смотрите на LiveCup.Run.

