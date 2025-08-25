«Барселона» хочет купить нападающего «Вильярреала»

проявляет интерес к нападающемуи рассматривает возможность выкупить его отступные, которые на данный момент составляют около 5 миллионов евро.

По информации Diario Sport, план клуба — приобрести 21-летнего форварда и сразу же отдать его в аренду другому клубу Ла Лиги. Такой подход помогает «Барселоне» обойти ограничения финансового фэйр-плей по регистрации новых игроков.

Ранее сообщалось, что помимо «Барсы» интерес к Этта-Эйонгу проявляют «Бетис», «Реал Сосьедад» и несколько клубов английской Премьер-лиги. В аренду проявляют желание взять игрока «Леванте» и «Овьедо».

В новом сезоне Этта-Эйонг провел два матча за «Вильярреал», отличившись голом в матче с «Реал Овьедо» (2:0). В прошлом сезоне за вторую команду «Вильярреала» форвард забил 20 голов в 35 матчах.